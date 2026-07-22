بیش از ۸۵ هزار طرح اشتغالزایی بنیاد برکت در سال ۱۴۰۴ اجرا شد
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام گفت: در سال ۱۴۰۴ با تخصیص ۱۲۵هزار و ۵۶۱میلیارد ریال اعتبار در قالب تسهیلات قرضالحسنه، بیش از ۸۵هزار طرح اشتغالزایی در کشور اجرا شد.
به گزارش کیهان، سید امیرحسین مدنی با تشریح عملکرد ستاد در حوزه اشتغالزایی در سال ۱۴۰۴، از حمایت از ۸۵هزار و ۳۲۱ طرح کسبوکار خرد، کوچک و متوسط در مناطق محروم کشور خبر داد و افزود: این طرحها در ۳۱ استان، ۴۵۱ شهرستان، ۳۸۵ محله کمبرخوردار و چهارهزار و ۳۵۳ روستای کشور اجرایی شدهاند.
مدنی با بیان اینکه بنیاد برکت در سال گذشته با اتکا به حمایتهای ستاد اجرایی فرمان امام و همکاری شبکه گسترده دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی توانسته گامهای مؤثری در توسعه اشتغال مناطق محروم بردارد، اظهار داشت: برای اجرای این تعداد طرح اشتغالزایی، در مجموع ۱۲۵هزار و ۵۶۱میلیارد ریال منابع مالی در قالب تسهیلات قرضالحسنه تخصیص یافته است.
وی با اشاره به سهم قابل توجه ستاد اجرایی فرمان امام در تأمین منابع حوزه اشتغال خاطرنشان کرد: تأمین ۴۷درصد از منابع حوزه اشتغال توسط ستاد اجرایی، در سالهای اخیر اقدامی کمسابقه بوده و نشاندهنده توجه ویژه این مجموعه به توسعه اشتغال، بهویژه در میان محرومان و مستضعفان است.
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام همچنین از همکاری گسترده این بنیاد با بیش از ۱۰ دستگاه اجرایی و نهاد حمایتی در فرآیند تأمین مالی طرحهای اشتغال خبر داد و گفت: این همافزایی علاوه بر تسهیل تأمین منابع، موجب ترویج مدل حمایتی برکت و توسعه همکاریهای بینبخشی در حوزه اشتغال کشور شده است.
مدنی در تشریح ترکیب طرحهای اشتغالزایی مورد حمایت بیان داشت: در سال ۱۴۰۴ از ۳۱۷ طرح بنگاهی ، دو هزار و ۸۳۷ طرح کارگاهی، ۸۲هزار و ۱۶۷ طرح خرد و خانگی حمایت شده است که مجموع این اقدامات منجر به ایجاد و یا پایدارسازی بیش از ۱۲۴هزار فرصت شغلی در سراسر کشور شده است.
وی با اشاره به رویکرد بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در توسعه زنجیرههای ارزش ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ حمایت از زنجیرههای ملی و منطقهای به عنوان یکی از برنامههای اصلی در دستورکار قرار گرفت. در این راستا چهار زنجیره ملی شامل گیاهان دارویی، کشت گلخانهای، کشت پنبه و پرورش میگو اجرایی شده است.
مدیرعامل بنیاد برکت همچنین از شناسایی و آغاز حمایت از ۶۶ زنجیره منطقهای خبر داد و گفت: زنجیرههایی از جمله توسعه باغات زیتون، توسعه کشت زعفران، زنجیره آبزیان، تولید خوراک دام و طیور و سایر ظرفیتهای منطقهای با اعتباری معادل ۲۳هزار میلیارد ریال شناسایی شدهاند که روند حمایت از آنها در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
مدنی به لزوم توسعه بازار و عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان مناطق محروم به عنوان یکی از راهبردهای بنیاد برکت در حمایت از کسبوکارهای محلی اشاره کرد و افزود: ۱۵ نمایشگاه در ۱۵ استان کشور برگزار شد که با مشارکت بیش از یکهزار و ۸۹۰ کارآفرین، بیش از ۲۲۶هزار و ۵۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم از آن بازدید و به میزان یکهزار و ۲۵۸میلیارد ریال از محصولات روستایی و تولیدات کسبوکارهای تحت حمایت بنیاد برکت به فروش رسید.
وی اظهار داشت: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در سال جاری نیز با قوت و جدیت، مسئله اشتغال را به عنوان یکی از ارکان اصلی توانمندسازی جوامع محلی دنبال خواهد کرد.