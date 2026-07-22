رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: اسناد و شواهد جنایت مدرسه شجره طیبه گردآوری شده و با همراهی حقوقدانان و وکلای بین‌المللی، پیگیر محاکمه عاملان این جنایت هستیم.

به گزارش خبرگزاری میزان، حسن عبدلیان‌پور با حضور در استودیوی شبکه العالم، در مورد جنایات صورت‌گرفته دشمن در مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار داشت: شواهد، آثار باقی‌مانده و اصول و قوانین بین‌المللی همگی نشان می‌دهد که این مدرسه با آگاهی کامل هدف قرار گرفته است. مهاجمان می‌دانستند این یک مدرسه دخترانه و پسرانه است و با وجود این، نه یک یا دو موشک، بلکه با حمله‌ای گسترده چندین موشک به سمت آن شلیک کردند.

عبدلیان‌پور افزود: در حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حتی در زمان جنگ نیز حمایت از غیرنظامیان یک اصل بنیادین است و اگر هدفی غیرنظامی باشد، حمله به آن براساس قوانین بین‌المللی ممنوع و غیرقانونی است.

وی با بیان اینکه مدرسه شجره طیبه با علم به حضور دانش‌آموزان هدف حمله قرار گرفته است، تصریح کرد: شواهد فراوانی این موضوع را تأیید می‌کند. ما تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را گردآوری و بررسی کرده‌ایم و آنها را به جهانیان ارائه خواهیم کرد تا همگان بدانند چه جنایت بزرگ، غیرانسانی در کشور ما و در مدرسه شجره طیبه رخ داده است. رئیس مرکز وکلا ادامه داد: از همان ابتدای وقوع این حادثه، روند مستندسازی و پیگیری حقوقی آغاز شد. در همین راستا، گروهی از وکلای برجسته و حقوقدانان بین‌المللی برای بازدید میدانی از محل حادثه دعوت شدند تا از نزدیک ابعاد این جنایت را مشاهده کنند.

عبدلیان‌پور گفت: تمامی اسناد و مدارک تهیه‌شده در اختیار این هیئت قرار گرفت و جلسات تخصصی با حضور وکلایی از کشور‌های مختلف برگزار شد. پس از بررسی‌ها، همه آنان تأیید کردند که مدرسه شجره طیبه یک هدف کاملاً غیرنظامی بوده و برخلاف ادعا‌های آمریکا، هیچ هدف نظامی در آن وجود نداشته است. وی خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها مدعی بودند که این محل یک پادگان یا مرکز نظامی بوده است، اما ما اعلام کردیم اگر چنین ادعایی دارند، از نزدیک محل را مشاهده کنند. تعدادی از حقوقدانان و وکلای بین‌المللی به ایران آمدند، از محل بازدید کردند و با چشمان خود دریافتند که ادعا‌های آمریکا خلاف واقع بوده است.

رئیس مرکز وکلا ادامه داد: حقوقدانان و وکلای بین‌المللی پس از بازدید میدانی اعلام کردند که بسیاری از ادعا‌های دولت آمریکا و رسانه‌های آمریکایی نادرست بوده و واقعیت‌های موجود، خلاف این ادعا‌ها را ثابت کرده است.

عبدلیان‌پور با تأکید بر اهمیت همراهی جامعه حقوقی بین‌المللی گفت: اگر بتوانیم حقوقدانان و وکلای مستقل بین‌المللی را برای آگاه‌سازی افکار عمومی جهان همراه کنیم، در آینده اجماع بین‌المللی لازم برای پیگیری این جنایت و احقاق حقوق شهدا و ملت ایران شکل خواهد گرفت. کمیته حقوق بشر نیز در حال پیگیری ایجاد چنین اجماع حقوقی و بین‌المللی است.

وی اظهار داشت: حتی مقامات آمریکایی نیز پس از این بازدیدها، از احتمال رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) ابراز نگرانی کرده‌اند. آنان از رسیدن این پرونده به این دادگاه هراس دارند، اما ما تلاش خواهیم کرد این پرونده را به آنجا برسانیم تا مسئولان این جنایت محاکمه شوند. همین نگرانی‌ها نشان می‌دهد که حضور وکلای مستقل بین‌المللی و مستندسازی دقیق این پرونده تا چه اندازه مؤثر بوده و عاملان این جنایت از صدور احکام قضایی علیه خود بیم دارند.