# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

اشک!

علیرضا زادبر با انتشار تصاویر خاکسپاری دیروز بقایای پیکر دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب نوشت: «اگر قرار بر دلسوزی باشد. اگر قرار بر همدردی با اشک باشد. این مادران شهدا میناب که قطعات پیکر کودکان را دفن می‌کنند سزاوارترند تا سلبریتی که اشک تمساح می‌ریزد و قبل‌تر [تا آخرین برنامه جام‌جهانی] کاسبی‌اش را کرده است. این تصاویر را ببینید. هیچ کارگردانی ندارد‌‌. فیلم سینمایی نیست. پایان باز اصغر فرهادی نیست. اصلاً سینمای ما به این صحنه واقعی کاری ندارد. اما کارگردانی این صحنه غریب با خداست. واقعیت این جهان جنگ‌طلب است. ذات آمریکاست. کاردستی عمویشان ترامپ است.»

سکوت باورنکردنی

خانم فردوس: «امروز باقی مونده تکه‌های بدن بچه‌های میناب رو که پیدا شده بود، تشییع و دفن کردن... جنایتی که همه دنیا رو متأثر کرد... اما باورتون میشه هنوز سلبریتی‌های ایرانی هستن که در حد یک تسلیت خشک و خالی با خانواده‌های داغدار این طفل معصوما همدردی نکردن...؟»

از «ماکان» خبری نیست

نوید مستفیضی: «آمریکایی‌ها ۹ اسفند به مدرسه میناب حمله کردند، بعد ۵ ماه پیکر شهدا هنوز داره پیدا میشه و همچنان از ماکان خبری نیست. این فقط یه برگ از جنایتی که آمریکا در ایران انجام داد.»

کمک به آمریکا

سید امیر سیاح: «ظهر ۴شنبه به وقت تهران، برنت بشکه‌ای ۹۴ دلار را رد کرد. اگر می‌خواهید به ترامپ فشار بیاید و امتیاز دهد، حرفی از مذاکره نزنید، به بازار علامت ندهید. اگر می‌خواهید به دشمن کمک کنید، برید مصاحبه کنید، توییت بزنید...»

روسیه فهمیده بود

مصطفى: «استفاده آمریکا از خاک و پایگاه‌ها و آسمان کشورهای همسایه برای حمله به ایران نشون میده که دغدغه روسیه درخصوص اینکه اوکراین و بعض همسایگانش نباید عضو ناتو باشند چقدر درست بوده و با این کار داره آینده کشورش رو تضمین میکنه. آمریکا نزدیک میاد و سال‌ها منتظر میمونه تا ضربه بزنه.»

سیاست جارو کردن

فعال سیاسی- اجتماعی آمریکایی: «به نظر می‌رسد ایران در حال اجرای نوعی راهبرد تهاجمی «جارو کردن» باشد. یعنی سامانه‌های راداری و پدافند هوایی را یکی پس از دیگری، هرچه بیشتر در مناطق غربی، از کار می‌اندازد. در نتیجه، آمریکا مجبور می‌شود به‌تدریج همه دارایی‌ها و تجهیزات نظامی خود را در اسرائیل متمرکز کند. اگر این روند ادامه پیدا کند، کل سنتکام در غرب آسیا به‌طور فشرده در اسرائیل متمرکز خواهد شد تا بعداً به همراه مشتی از شهرک‌نشینان نسل‌کش نگون‌بخت، در یک زباله‌دان بزرگ

دفن شود.»

سکوت برای خبرهای خوب

کاربری با انتشار این تصویر نوشت: «یادتونه هی میگفتن برای پیروز و احتمال انقراضش؟ اما بعدش دیگه خبرهای خوب محیط‌زیستی رو ندیدن مثل امروز که این خبر اومده: معاون اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست خراسان‌شمالی: در پی بارش‌های مطلوب از زمستان سال گذشته تا پایان بهار امسال و بهبود وضعیت منابع آبی و غذایی در زیستگاه‌های استان، شاهد پدیده کم‌نظیر سه‌قلوزایی در جمعیت پلنگ‌های خراسان‌شمالی هستیم.»

بیخود شلوغش نکنید

کوروش علیانی: «پلمب‌کردن کافه‌ها هیچ ربطی به وفاق، یا وحدت، یا امنیت ملی، یا حق مسلم ما در انرژی هسته‌ای، یا تکنیک دفاع موزاییکی شهری ندارد. خیلی ساده، کسانی با مجوز کتاب‌فروشی کافه باز کرده بودند، و این تخلف است. با تخلف باید مقابله کرد چه در زمان جنگ، چه در زمان صلح. اعدام‌شان هم که

نکرده‌اند.»