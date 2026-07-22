خواندنی از ورزش

* با پایان مهلت اعلام آمادگی برای حضور در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال، ۱۱ تیم از مجموع ۱۲ تیم دعوت‌شده برای شرکت در مسابقات ثبت‌نام کردند. شهرداری گرگان، کاله مازندران، استقلال، طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، نفت زاگرس، رعد پدافند هوایی، گلنور اصفهان، پاس کردستان، نفت و گاز گچساران و مس رفسنجان تیم‌های اعلام آمادگی‌کننده هستند. سازمان لیگ درباره وضعیت مهگل البرز بعداً تصمیم‌گیری خواهد کرد و فصل جدید نیز پس از پایان بازی‌های آسیایی آغاز می‌شود.

* باشگاه مس رفسنجان به صورت رسمی از حضور در دیدار پلی‌آف برابر صنعت نفت آبادان انصراف داد. مدیرعامل این باشگاه با غیرقانونی و ناعادلانه خواندن تصمیم فدراسیون، از ثبت اعتراض در دادگاه CAS خبر داد و اعلام کرد این تصمیم با حمایت هواداران، مسئولان شرکت ملی مس و مدیران شهرستان رفسنجان اتخاذ شده است. با انصراف مس، صنعت نفت آبادان در آستانه صعود به لیگ برتر قرار گرفته و اکنون منتظر تصمیم نهائی سازمان لیگ است.