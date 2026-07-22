فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۴۶۰۷
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

تیم واترپلوی ایران از صعود به جمع چهار تیم برتر آسیا بازماند

تیم واترپلوی ایران به مرحله نیمه‌نهائی مسابقات قهرمانی رده‌های سنی ورزش‌های آبی آسیا نرسید.
تیم ملی واترپلوی ایران در مرحله یک‌چهارم نهائی مسابقات قهرمانی رده‌های سنی ورزش‌های آبی آسیا، برابر چین با نتیجه 10 بر 6 شکست خورد و از راهیابی به مرحله نیمه‌نهائی بازماند. ملی‌پوشان ایران در پایان کوارتر نخست با نتیجه 2 بر یک پیش بودند، اما کوارتر دوم بازی با تساوی 4 بر 4 دنبال شد. در ادامه، تیم چین با برتری 7 بر 5 در پایان کوارتر سوم، جریان مسابقه را در اختیار گرفت و در نهایت با پیروزی 10 بر 6 راهی مرحله نیمه‌نهائی شد. تیم ایران پس از این شکست، امروز در دیدار رده‌بندی برای کسب عنوان پنجم یا ششم مسابقات به مصاف حریف خود خواهد رفت.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

ایران گزینه‌های متعدد برای تشدید تنش دارد جنگ از آستانه تحمل آمریکا فراتر رفته است

سرنخ ترورش هم به کاخ سفید رسید

اعتراف وزیر خارجه آمریکا: حملات ایران ویران‌کننده و کوبنده است

مقام سابق پنتاگون: آمریکا حالا مجبور است قدرت خود را بین خلیج‌فارس و دریای سرخ تقسیم کند

اتحاد مقدس؛ سد پولادین در برابر دشمن(یادداشت روز)

آمریکا 13 میلیارد دلار پول نفت ونزوئلا را بالا کشید

۷ تصمیم عملیاتی برای تأمین برق صنایع و پایداری تولید به تصویب رسید

اعتراف رسانه آمریکایی به عبور موفق موشک‌های ایرانی از سامانه‌های پدافندی واشنگتن در منطقه

داغ میناب دوباره تازه شد؛ بقایای پیکر ۳۴ شهید دانش‌آموز در خاک آرام گرفت

690 هزار فروشگاه اقلام کالابرگ را عرضه می‌کنند