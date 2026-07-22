کد خبر: ۳۳۴۶۰۷
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
تیم واترپلوی ایران از صعود به جمع چهار تیم برتر آسیا بازماند
تیم واترپلوی ایران به مرحله نیمهنهائی مسابقات قهرمانی ردههای سنی ورزشهای آبی آسیا نرسید.
تیم ملی واترپلوی ایران در مرحله یکچهارم نهائی مسابقات قهرمانی ردههای سنی ورزشهای آبی آسیا، برابر چین با نتیجه 10 بر 6 شکست خورد و از راهیابی به مرحله نیمهنهائی بازماند. ملیپوشان ایران در پایان کوارتر نخست با نتیجه 2 بر یک پیش بودند، اما کوارتر دوم بازی با تساوی 4 بر 4 دنبال شد. در ادامه، تیم چین با برتری 7 بر 5 در پایان کوارتر سوم، جریان مسابقه را در اختیار گرفت و در نهایت با پیروزی 10 بر 6 راهی مرحله نیمهنهائی شد. تیم ایران پس از این شکست، امروز در دیدار ردهبندی برای کسب عنوان پنجم یا ششم مسابقات به مصاف حریف خود خواهد رفت.