استفاده تیم ملی والیبال از 22 بازیکن در لیگ ملتها
سرمربی تیم ملی والیبال ایران در طول سه هفته لیگ ملتها از ۲۲ بازیکن استفاده کرد، اما این تغییرات گسترده هم نتوانست مانع ثبت یکی از ضعیفترین نتایج سالهای اخیر شود.
روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران، با آغاز تمرینات تیم ملی ۳۰ بازیکن را برای حضور در لیگ ملتهای والیبال به اردو دعوت کرد که از میان آنها، ۲۲ بازیکن موفق شدند در طول سه هفته این رقابتها در ترکیب تیم ملی به میدان بروند. به جز در پست لیبرو که محمدرضا حضرتپور و حسین حاجیکلاته تا پایان مسابقات جایگاه ثابتی در ترکیب داشتند، روبرتو پیاتزا در سایر پستها هر هفته تغییراتی ایجاد کرد و با استفاده از بازیکنان جدید، ترکیب تیمش را دستخوش تغییر کرد. تیم ملی والیبال ایران، با وجود اینکه پیش از آغاز مسابقات امید زیادی به درخشش در لیگ ملتهای والیبال داشت، نتوانست انتظارات را برآورده کند و در نهایت با ۹ شکست و تنها ۳ پیروزی به کار خود در این رقابتها پایان داد.