صعود تیم ملی بسکتبال ایران در رنکینگ فدراسیون جهانی
تیم ملی بسکتبال ایران در رنکینگ فدراسیون جهانی دو رتبه صعود داشت و در جایگاه بیست و ششم قرار گرفت.
رنکینگ جدید فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA) پس از پایان پنجره سوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ اعلام شد. در این ردهبندی، تیم ملی آمریکا با ۹۲۰.۷ امتیاز همچنان در صدر جای دارد. تیمهای ملی آلمان، صربستان، فرانسه، کانادا، اسپانیا، استرالیا، آرژانتین، برزیل و لیتوانی نیز به ترتیب در جایگاههای دوم تا دهم این ردهبندی قرار گرفتهاند. بر اساس این گزارش، تیم ملی بسکتبال ایران در رنکینگ جدید با ۲ پله صعود و کسب ۴۵۵.۷ امتیاز، در جایگاه بیستوششم جهان ایستاد. با این صعود، ایران پس از استرالیا، ژاپن و نیوزیلند، همچنان تیم چهارم قاره آسیا محسوب میشود.
گفتنی است، تیم ملی بسکتبال ایران در پنجرههای دوم و سوم مقدماتی جام جهانی با کسب دو پیروزی مقابل سوریه و یک برد ارزشمند مقابل اردن، جواز حضور در مرحله بعدی را کسب کرد. پیروزیهای بهدستآمده در مرحله قبل، عامل اصلی صعود ایران در رنکینگ جهانی بوده است. شاگردان تیم ملی در پنجره پیش رو باید به مصاف تیمهای استرالیا، نیوزیلند و فیلیپین بروند.