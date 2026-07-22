رقابت انتخاباتی ژیمناستیک با ثبتنام سه نامزد کلید خورد
با آغاز ثبتنام نامزدهای انتخابات فدراسیون ژیمناستیک، تاکنون حمید احمدی، عابد حقدادی و هادی خنارینژاد برای حضور در رقابت ریاست این فدراسیون نامنویسی کردهاند.
ثبتنام از داوطلبان ریاست فدراسیون ژیمناستیک از ۲۷ تیرماه به صورت رسمی آغاز شد و تا ۱۰ روز کاری ادامه خواهد داشت. پس از اینکه در آذرماه سال گذشته زهرا اینچه درگاهی با حکم قضائی از ریاست فدراسیون ژیمناستیک تعلیق شد و پس از آن به دنبال برگزاری مجمع فوقالعاده، وجیهه نقوی به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب شد. در فرودینماه سال جاری، فدراسیون جهانی ژیمناستیک سرپرستی وجیهه نقوی را در فدراسیون ژیمناستیک نپذیرفت. در نهایت مجمع فوقالعاده فدراسیون ژیمناستیک در تاریخ ۲۲ اردیبهشت برای برکناری نواب رئیس برگزار شد و در نهایت وجیهه نقوی به عنوان نایبرئیس اول انتخاب شد. در مجمع دوم اسبقیان با رای اعضای به عنوان رئیس مجمع انتخاب شده بود. حالا در فاصله دو ماه مانده به بازیهای آسیایی ناگویا ثبتنام از نامزدهای انتخابات فدراسیون ژیمناستیک آغاز شده است و تاکنون حمید احمدی، عابد حقدادی و هادی خنارینژاد در انتخابات ثبتنام کردند. حمید احمدی و حقدادی پیش از این مسئولیت سرپرستی فدراسیون ژیمناستیک را برعهده داشتند و هادی خنارینژاد از قهرمانان سابق این رشته است.