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کد خبر: ۳۳۴۶۰۳
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
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خیری‌نیا رئیس فدراسیون اسکیت شد

حسین خیری‌نیا به عنوان رئیس جدید فدراسیون اسکیت انتخاب و معرفی شد.
مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت به منظور انتخاب رئیس جدید این فدراسیون، صبح دیروز (چهارشنبه) به ریاست سید محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان و با حضور مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، محمدرضا فضلی سرپرست فدراسیون و سایر اعضای مجمع برگزار شد. در انتخابات رئیس جدید این فدراسیون، مریم بخشی، حسین خیری‌نیا، صادق ظهیری‌نسب و محمد عجم خراسانی، چهار رقیبی بودند که تایید شده بودند که ظهیری‌نسب و عجم خراسانی انصراف دادند تا انتخابات با حضور بخشی و خیری‌نیا انجام شود. پس از ارائه برنامه‌ها توسط این دو نامزد، رأی‌گیری برگزار شد که از ۴۹ رأی مأخوذه، حسین خیری‌نیا ۲۵ رأی و مریم بخشی ۲۴ رأی به خود اختصاص دادند تا انتخابات به دور دوم کشیده شد. در دور دوم رأی‌گیری، خیری‌نیا ۲۶ رأی و بخشی ۲۳ رأی کسب کردند که در نهایت خیری‌نیا به مدت چهار سال سکان ریاست فدراسیون اسکیت را برعهده گرفت.

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