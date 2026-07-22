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کد خبر: ۳۳۴۶۰۲
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
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درآمد نجومی فیفا از جام جهانی ۲۰۲۶ از حد انتظار بیشتر شد

فدراسیون بین‌المللی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ از آنچه که انتظار داشته بیشتر درآمدزایی کرده است.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) از محل برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ بیش از ۱۳ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است؛ رقمی که از برآورد اولیه ۱۱ میلیارد دلاری این نهاد نیز فراتر رفته و این دوره را به سودآورترین جام جهانی تاریخ تبدیل کرده است. بر اساس گزارش رسانه برزیلی «اِستادائو»، درآمد بی‌سابقه فیفا از جام جهانی ۲۰۲۶، که برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم برگزار شد، رکورد جدیدی را در تاریخ این رقابت‌ها به ثبت رسانده است. در همین راستا، گزارش‌ها حاکی از آن است که مدیران فیفا در حال بررسی طرحی برای افزایش تعداد تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۳۰ از ۴۸ به ۶۴ تیم هستند؛ اقدامی که هدف اصلی آن افزایش درآمدهای تجاری، حق پخش تلویزیونی، قراردادهای اسپانسری و فروش بلیت عنوان شده است. 
در صورت نهائی شدن این پیشنهاد، جام جهانی ۲۰۳۰ با حضور ۶۴ تیم، بزرگ‌ترین دوره تاریخ این مسابقات از نظر تعداد تیم‌های شرکت‌کننده خواهد بود. لازم به ذکر است که در پایان جام جهانی ۲۰۲۶ تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان شد و تیم‌های آرژانتین و انگلیس در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

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