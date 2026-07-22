رقابت‌های بین‌المللی جام حسن گمیجی و غضنفر بیلگه، روزهای ۹ لغایت ۱۳ مردادماه در شهر کوجالی ترکیه برگزار می‌شود و کشتی‌گیران آزاد و فرنگی در این مسابقات حضور خواهند داشت.

تیم‌های منتخب کشتی آزاد و فرنگی کشورمان برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی جام حسن گمیجی و غضنفر بیلگه، روزهای ۹ لغایت ۱۳ مردادماه در شهر کوجالی ترکیه به مصاف حریفان خود می‌روند. ترکیب تیم‌های اعزامی کشورمان به این مسابقات به شرح زیر است:

* کشتی آزاد: ۵۷ کیلوگرم: علی یحیی‌پور- سینا بوستانی، ۶۱ کیلوگرم: ابراهیم خواری- علی‌اصغر سلطانی، ۶۵ کیلوگرم: ابوالفضل بخشوده، ۷۰ کیلوگرم: محمدعلی عموزاد، ۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی- علی رضایی- علی کرم‌پور، ۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی- مهدی اسماعیلی، ۸۶ کیلوگرم: رضا افشار، ۹۲ کیلوگرم:‌ هادی شرفبیانی، ۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل بابالو، ۱۲۵ کیلوگرم: محمدرضا لطفی،

* کشتی فرنگی: ۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی- محمدپویا اسدی- شاهین رضایی، ۶۰ کیلوگرم: محمد عشیری- امیررضا ده‌بزرگی، ۶۳ کیلوگرم: سید مصطفی رضایی، ۶۷ کیلوگرم: ایلیا علیخانی- محمدمهدی غلامپور- محمد کمالی- امیررضا ذکریایی، ۷۲ کیلوگرم: حجت رضایی- احمدرضا محسن‌نژاد، ۸۲ کیلوگرم: محمد ارجمند- ابوالفضل رسولی، ۸۷ کیلوگرم: کامران پیکری، ۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان- توحید محبی- امیررضا اکبری، ۱۳۰ کیلوگرم: محمد کاظمی- ابوالفضل فتحی تزنگی- محمد کریمی‌اصل.