فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۴۶۰۱
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

کشتی‌گیران آزاد و فرنگی راهی ترکیه می‌شوند

رقابت‌های بین‌المللی جام حسن گمیجی و غضنفر بیلگه، روزهای ۹ لغایت ۱۳ مردادماه در شهر کوجالی ترکیه برگزار می‌شود و کشتی‌گیران آزاد و فرنگی در این مسابقات حضور خواهند داشت.
تیم‌های منتخب کشتی آزاد و فرنگی کشورمان برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی جام حسن گمیجی و غضنفر بیلگه، روزهای ۹ لغایت ۱۳ مردادماه در شهر کوجالی ترکیه به مصاف حریفان خود می‌روند. ترکیب تیم‌های اعزامی کشورمان به این مسابقات به شرح زیر است:
* کشتی آزاد: ۵۷ کیلوگرم: علی یحیی‌پور- سینا بوستانی، ۶۱ کیلوگرم: ابراهیم خواری-  علی‌اصغر سلطانی، ۶۵ کیلوگرم: ابوالفضل بخشوده، ۷۰ کیلوگرم: محمدعلی عموزاد، ۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی- علی رضایی- علی کرم‌پور، ۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی- مهدی اسماعیلی، ۸۶ کیلوگرم: رضا افشار، ۹۲ کیلوگرم:‌ هادی شرفبیانی، ۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل بابالو، ۱۲۵ کیلوگرم: محمدرضا لطفی،
* کشتی فرنگی: ۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی-  محمدپویا اسدی- شاهین رضایی، ۶۰ کیلوگرم: محمد عشیری- امیررضا ده‌بزرگی، ۶۳ کیلوگرم: سید مصطفی رضایی، ۶۷ کیلوگرم: ایلیا علیخانی- محمدمهدی غلامپور- محمد کمالی-  امیررضا ذکریایی، ۷۲ کیلوگرم: حجت رضایی- احمدرضا محسن‌نژاد، ۸۲ کیلوگرم: محمد ارجمند- ابوالفضل رسولی، ۸۷ کیلوگرم: کامران پیکری، ۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان- توحید محبی- امیررضا اکبری، ۱۳۰ کیلوگرم: محمد کاظمی- ابوالفضل فتحی تزنگی- محمد کریمی‌اصل.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

ایران گزینه‌های متعدد برای تشدید تنش دارد جنگ از آستانه تحمل آمریکا فراتر رفته است

سرنخ ترورش هم به کاخ سفید رسید

اعتراف وزیر خارجه آمریکا: حملات ایران ویران‌کننده و کوبنده است

مقام سابق پنتاگون: آمریکا حالا مجبور است قدرت خود را بین خلیج‌فارس و دریای سرخ تقسیم کند

اتحاد مقدس؛ سد پولادین در برابر دشمن(یادداشت روز)

آمریکا 13 میلیارد دلار پول نفت ونزوئلا را بالا کشید

۷ تصمیم عملیاتی برای تأمین برق صنایع و پایداری تولید به تصویب رسید

اعتراف رسانه آمریکایی به عبور موفق موشک‌های ایرانی از سامانه‌های پدافندی واشنگتن در منطقه

داغ میناب دوباره تازه شد؛ بقایای پیکر ۳۴ شهید دانش‌آموز در خاک آرام گرفت

690 هزار فروشگاه اقلام کالابرگ را عرضه می‌کنند