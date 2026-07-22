انتشار ویدئویی از زیر پا گذاشته شدن پرچم رژیم صهیونیستی توسط شماری از هواداران اسپانیا در جریان جشن قهرمانی این کشور در

جام جهانی، موجی از واکنش‌های تند را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی وابسته به رژیم صهیونیستی به دنبال داشت؛ واکنش‌هایی که از انتقاد از دولت اسپانیا تا اظهارات تحریک‌آمیز علیه جامعه این کشور را در بر گرفت.

انتشار ویدئویی از جشن قهرمانی تیم ملی فوتبال اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶، که در آن شماری از هواداران این تیم پرچم رژیم صهیونیستی را روی زمین انداخته و روی آن پا می‌گذارند، با واکنش گسترده رسانه‌ها و کاربران صهیونیست روبه‌رو شد. روزنامه «یدیعوت آحارونوت» این اتفاق را نشانه‌ای از فضای فزاینده

ضد رژیم صهیونیستی در اسپانیا توصیف کرد و نوشت: این روند در سال‌های اخیر و همزمان با مواضع دولت پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا تشدید شده و عرصه ورزش را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به نوشته این روزنامه، در ویدئویی که میلیون‌ها بار در شبکه‌های اجتماعی دیده شده، تعدادی از هواداران اسپانیایی پس از انداختن پرچم رژیم صهیونیستی روی زمین، از راننده یک خودرو نیز می‌خواهند از روی آن عبور کند؛ اقدامی که به گفته این رسانه، با تشویق و شعار برخی حاضران همراه بوده است. یدیعوت آحارونوت همچنین با اشاره به حضور بیش از یک میلیون نفر در خیابان‌های مادرید برای جشن قهرمانی، این حادثه را به ماجرای پیشین «لامین یامال»، ستاره بارسلونا، نیز مرتبط دانست؛ بازیکنی که پیش‌تر در جشن قهرمانی تیمش در لیگ اسپانیا، پرچم فلسطین را بر فراز اتوبوس حامل بازیکنان به اهتزاز درآورده بود. این واکنش‌ها نشان می‌دهد حادثه مربوط به پرچم رژیم صهیونیستی، فراتر از یک رخداد ورزشی، به موضوعی سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده و در محافل صهیونیستی در چارچوب مباحث مربوط به جایگاه این رژیم در افکار عمومی اروپا و افزایش حمایت‌ها از فلسطین مورد توجه قرار گرفته است.