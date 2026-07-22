۹ مدال شناگران ایران در مسابقات ردههای سنی آسیا
شنای ایران در دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی ردههای سنی آسیا با کسب ۹ مدال شامل ۲ طلا، ۲ نقره و ۵ برنز به کار خود پایان داد.
تیم ملی شنای ایران با ترکیب علیرضا عرب، کیارام کیانی، دانیال جهانگیری، محمدمهدی غلامی، پارسا شهشهانی و امیرعلی ثابتی و با هدایت میثم سعادتی(مربی) و جمال چاوشیفر (سرپرست)، مسابقات را با کسب ۹ مدال به پایان رساند. دو مدال طلای ایران توسط محمدمهدی غلامی در ماده ۱۰۰ متر پروانه و علیرضا عرب در ماده ۵۰ متر قورباغه به دست آمد.
در بخش تیمی نیز تیم ۱۰۰×۴ متر آزاد با ترکیب کیارام کیانی، امیرعلی ثابتی، محمدمهدی غلامی و دانیال جهانگیری و تیم ۱۰۰×۴ متر مختلط تیمی با ترکیب پارسا شهشهانی، علیرضا عرب، محمدمهدی غلامی و دانیال جهانگیری، هر دو به مدال نقره دست یافتند. پنج مدال برنز شنا نیز توسط دانیال جهانگیری در مواد ۲۰۰ متر آزاد و ۱۰۰ متر آزاد، پارسا شهشهانی در ۲۰۰ متر کرال پشت، امیرعلی ثابتی در ۵۰ متر آزاد و ماده ۱۰۰×۴ متر آزاد تیمی با ترکیب کیارام کیانی، محمدمهدی غلامی، امیرعلی ثابتی و دانیال جهانگیری کسب شد. در مجموع، مدالهای تیم شنا، ۴ مدال در رقابتهای انفرادی و ۳ مدال در مواد امدادی به دست آمد؛ آماری که نشاندهنده عملکرد موفق شناگران ایران هم در مسابقات انفرادی و هم در رقابتهای تیمی است.