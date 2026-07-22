اخبار ورزش جهان

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فنبومل سرمربی جدید بلژیک شد
فدراسیون فوتبال بلژیک پس از پایان همکاری با رودی گارسیا، سرانجام جانشین این مربی فرانسوی را انتخاب کرد.
طبق اعلام فابریتزیو رومانو، مارک فنبومل با امضای قراردادی تا پایان ژوئن ۲۰۲۸ هدایت شیاطین سرخ را بر عهده گرفته است. هافبک سابق تیمهای بارسلونا، بایرن مونیخ و میلان که در سالهای اخیر روی نیمکت تیمهایی چون آیندهوون، ولفسبورگ و رویال آنتورپ حضور داشت، حالا نخستین تجربه هدایت یک تیم ملی را آغاز میکند.
مدیران فوتبال بلژیک امیدوارند فنبومل بتواند روند نوسازی نسل این تیم را سرعت ببخشد و آنها را به یکی از مدعیان جام ملتهای اروپا ۲۰۲۸ تبدیل کند. بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ با هدایت گارسیا تا مرحله یکچهارم نهائی پیش رفت اما شکست برابر اسپانیای قهرمان باعث پایان همکاری دو طرف شد.
دیابی، سد راه انتقال صلاح
آینده محمد صلاح همچنان یکی از مهمترین سوژههای نقلوانتقالات فوتبال جهان است.
در حالی که الاتحاد عربستان از مدتها قبل برای جذب ستاره مصری برنامهریزی کرده، اکنون حضور موسی دیابی در این تیم به مهمترین مانع این انتقال تبدیل شده است. مدیران الاتحاد تصور میکردند دیابی در تابستان از این تیم جدا خواهد شد و به همین دلیل مذاکرات اولیه با صلاح را آغاز کرده بودند، اما تغییر نظر بازیکن فرانسوی همه معادلات را برهم زده است. با توجه به دستمزد بالای هر دو بازیکن، الاتحاد در شرایط فعلی توانایی حفظ همزمان دیابی و جذب صلاح را ندارد. از این رو تنها در صورتی که دیابی به صورت قرضی یا دائمی از جمع زردپوشان جدا شود، مذاکرات با ستاره مصری وارد مرحله نهائی خواهد شد. در این میان، بشیکتاش ترکیه، چند باشگاه لیگ آمریکا و برخی تیمهای اروپایی نیز وضعیت محمد صلاح را زیر نظر دارند و رقابت برای جذب این مهاجم باتجربه همچنان ادامه دارد.
دلافوئنته تا ۲۰۳۰ در اسپانیا؟
قهرمانی مقتدرانه اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ باعث شده مدیران فدراسیون فوتبال این کشور برنامه ویژهای برای حفظ لوئیس دلافوئنته داشته باشند.
قرارداد فعلی این مربی با پایان جام جهانی به اتمام رسیده و اکنون رافائل لوزان، رئیس فدراسیون، قصد دارد مذاکرات برای تمدید قرارداد او تا پایان جام جهانی ۲۰۳۰ را آغاز کند. دلافوئنته از زمان حضور روی نیمکت لاروخا، کارنامهای درخشان از خود بر جای گذاشته و اسپانیا را به قهرمانی لیگ ملتهای اروپا ۲۰۲۳، یورو ۲۰۲۴ و جام جهانی ۲۰۲۶ رسانده است. او در ۴۹ مسابقه، ۳۷ پیروزی، ۱۰ تساوی و تنها دو شکست را تجربه کرده و حالا یکی از موفقترین مربیان تاریخ فوتبال اسپانیا محسوب میشود. فدراسیون امیدوار است با تمدید قرارداد، ثبات فنی این تیم را برای سالهای آینده حفظ کند.