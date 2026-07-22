اخبار کوتاه از فوتبال
بازگشت مرفاوی به گچساران
باشگاه نفت و گاز گچساران برای فصل جدید لیگ دسته اول بار دیگر هدایت تیم خود را به صمد مرفاوی سپرد. این مربی باتجربه جانشین محمود فکری شده که فصل گذشته موفق شد تیم را در لیگ یک حفظ کند. مدیران باشگاه در بیانیهای اعلام کردند بازگشت مرفاوی با هدف آغاز فصلی متفاوت، استفاده بیشتر از استعدادهای بومی و نزدیک شدن به جمع مدعیان صعود انجام شده است. مرفاوی پیش از این نیز سابقه حضور روی نیمکت نفت و گاز را داشته و شناخت مناسبی از شرایط باشگاه و فوتبال منطقه دارد. مسئولان باشگاه امیدوارند با تشکیل کادر فنی جدید و جذب چند بازیکن تأثیرگذار، تیمی رقابتی برای فصل پیش رو بسازند و پس از سالها به حضور در کورس صعود به لیگ برتر امیدوار باشند.
درآمد ۱۰۵ میلیاردی آلومینیوم از استقلال
باشگاه آلومینیوم اراک با فروش دو بازیکن جوان خود به استقلال، یکی از مهمترین درآمدهای تاریخ خود را به دست آورد.
محمد خلیفه و بهرام گودرزی با پرداخت مبلغ رضایتنامه از سوی استقلال راهی تهران شدند و طبق اعلام باشگاه آلومینیوم، این انتقال برای اراکیها ۱۰۵ میلیارد تومان درآمد به همراه داشته است. مدیران آلومینیوم در بیانیهای ضمن قدردانی از تلاشهای این دو بازیکن، تأکید کردند آنها از سرمایههای باشگاه بودند و با رشد در این مجموعه توانستند راهی یکی از تیمهای بزرگ فوتبال ایران شوند.
آلومینیوم قصد دارد بخش قابل توجهی از این درآمد را صرف توسعه زیرساختها، تقویت تیم بزرگسالان و سرمایهگذاری بیشتر روی آکادمی باشگاه کند تا روند بازیکنسازی این باشگاه ادامه پیدا کند.
ایتالیا در انتظار پاسخ گواردیولا
فدراسیون فوتبال ایتالیا همچنان امیدوار است پپ گواردیولا هدایت آتزوری را برعهده بگیرد.
بر اساس گزارش رسانههای ایتالیایی، پائولو مالدینی و لئوناردو در روزهای گذشته با سفر به بارسلونا مذاکراتی را با سرمربی پرافتخار اسپانیایی انجام دادهاند. مدیران فوتبال ایتالیا پس از پایان همکاری گواردیولا با منچسترسیتی، او را مهمترین گزینه هدایت تیم ملی معرفی کردهاند اما فابریتزیو رومانو معتقد است احتمال نهائی شدن این همکاری بسیار پایین است. گواردیولا تصمیم گرفته پس از سالها حضور مستمر روی نیمکت باشگاههای بزرگ اروپا، مدتی از فضای فوتبال فاصله بگیرد و زمان بیشتری را در کنار خانواده سپری کند. در صورت پاسخ منفی این مربی، فدراسیون ایتالیا مذاکرات خود را با آندرهآ پیرلو و روبرتو مانچینی آغاز خواهد کرد تا هرچه زودتر تکلیف نیمکت آتزوری مشخص شود.
محمدی در آستانه اولین بازی برای قهرمان بلاروس
میلاد محمدی خیلی زود مقصد جدید خود را پیدا کرد و با قراردادی یکونیمساله به امال ویتبسک، قهرمان لیگ بلاروس، پیوست.
آرتم لئونوف، مالک باشگاه، در گفتوگویی جزئیات این انتقال را تشریح کرد و گفت مذاکرات برای جذب مدافع تیم ملی ایران کمتر از دو روز زمان برد. به گفته او، نماینده ایرانی محمدی با باشگاه تماس گرفت و ضمن اشاره به علاقه باشگاه اوفای یونان، شرایط بازیکن برای حضور در فوتبال بلاروس را مطرح کرد. مسئولان ویتبسک نیز پس از بررسی، خیلی سریع با این شرایط موافقت کردند تا قرارداد صبح روز گذشته به امضا برسد. محمدی اکنون همراه تیمش در اردوی مجارستان حضور دارد و نخستین جلسه تمرینی خود را نیز پشت سر گذاشته است.
مالک باشگاه احتمال حضور این بازیکن در دیدار مرحله دوم مقدماتی لیگ کنفرانس اروپا مقابل سوتیسکای مونتهنگرو را ۹۰ درصد دانست و اعلام کرد تنها صدور تأییدیه نهائی از سوی فدراسیون فوتبال ایران باقی مانده است.
پرونده بیرانوند همچنان باز است
دادگاه عالی ورزش (CAS) شکایت جدید باشگاه پرسپولیس علیه علیرضا بیرانوند و باشگاه تراکتور را به دلیل پرداخت نشدن بموقع هزینه دادرسی از دستور رسیدگی خارج کرد. پرسپولیس پس از صدور حکم چهار ماه محرومیت و جریمه مالی بیرانوند، علاوهبر دفاع از رأی صادره، شکایت جداگانهای علیه این دروازهبان و باشگاه تراکتور با موضوع اغوای بازیکن تنظیم کرده و خواهان افزایش محرومیت و محکومیت باشگاه تبریزی شده بود. با این حال تأخیر در پرداخت هزینه دادرسی باعث شد این پرونده مختومه شود. البته این اتفاق تأثیری بر پرونده اصلی ندارد؛ چرا که اعتراض بیرانوند به رأی کمیته استیناف همچنان در CAS جریان دارد.
گفته میشود دروازهبان تیم ملی نیز هنوز مبلغ هشت هزار فرانک سوئیس هزینه دادرسی را پرداخت نکرده و تنها چند روز برای انجام این کار فرصت دارد. در صورت پرداخت این مبلغ، جلسه استماع با حضور نمایندگان دو طرف برگزار خواهد شد.
استقلال دوباره از فیفا استعلام میگیرد
باشگاه استقلال همچنان به دنبال یافتن راهکاری برای تقویت فهرست بازیکنان خود است.
آبیها که به دلیل پرونده شکایت منتظر محمد با محرومیت دو پنجره نقلوانتقالاتی روبهرو شدهاند، پیشتر از فیفا درباره امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید سؤال کرده بودند اما پاسخ منفی دریافت کردند. اکنون مدیران استقلال تصمیم گرفتهاند بار دیگر با ارسال نامهای جدید، درباره امکان جذب بازیکن آزاد استعلام بگیرند. استدلال استقلالیها این است که شاید بر اساس برخی بندهای آییننامه نقلوانتقالات فیفا، امکان ثبت قرارداد بازیکنانی که بدون تیم هستند وجود داشته باشد. این استعلام میتواند تکلیف باشگاه را برای ادامه فعالیت در بازار نقلوانتقالات مشخص کند؛ هرچند بعید به نظر میرسد فیفا موضع قبلی خود را بهسادگی تغییر دهد.
بند فسخ سنگین برای شهرآبادی
باشگاه پرسپولیس برای محافظت از سرمایهگذاری خود روی پوریا شهرآبادی، بند آزادسازی قابل توجهی در قرارداد این مهاجم جوان گنجانده است.
سرخپوشان برای جذب شهرآبادی از گلگهر سیرجان رقمی در حدود
۱۲۰ میلیارد تومان بابت رضایتنامه پرداخت کردند و سپس قراردادی چهار ساله با این بازیکن امضا کردند. نکته قابل توجه اینکه مبلغ بند فسخ قرارداد او یک میلیون و ۷۰۰ هزار دلار تعیین شده که تقریباً سه برابر هزینه پرداختی پرسپولیس برای رضایتنامه این بازیکن است. مدیران باشگاه امیدوارند با این اقدام از تکرار جدایی آسان استعدادهای جوان جلوگیری کنند و در صورت دریافت پیشنهاد خارجی، سود مناسبی نیز نصیب باشگاه شود. پرسپولیس از امروز نیز برای برپایی اردوی دو هفتهای آمادهسازی راهی ترکیه خواهد شد تا برنامههای پیشفصل خود را دنبال کند.
محمد محمدی روی صندلی آلومینیوم
باشگاه آلومینیوم اراک با تصمیم شرکت ایرالکو وارد دوره مدیریتی جدیدی شد و محمد محمدی به عنوان سرپرست این باشگاه انتخاب شد.
محمدی که سابقه مدیریت در باشگاههای سایپا و فولاد خوزستان و همچنین معاونت ورزشی پرسپولیس را در کارنامه دارد، جانشین محمد رجائیان شده است. همزمان با این تغییر، قرار است ترکیب هیئتمدیره باشگاه نیز دستخوش تغییراتی شود. مدیران ایرالکو امیدوارند با این جابهجایی، شرایط آلومینیوم در فصل جدید لیگ برتر بهبود پیدا کند و این تیم بتواند نتایجی بهتر از فصل گذشته کسب کند. آلومینیوم فصل قبل در نیمه پایین جدول قرار گرفت و اکنون با مدیریت جدید به دنبال ایجاد ثبات در بخش فنی و اجرائی باشگاه است.