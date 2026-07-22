اعلام زمان و مکان برگزاری مراسم قرعهکشی لیگ برتر فوتبال از 23 مردادماه آغاز میشود
سرویس ورزشی-
زمان و محل برگزاری مراسم قرعهکشی بیست و ششمین دوره لیگ برتر جام خلیج فارس مشخص شد.
بیست و ششمین دوره لیگ برتر قرار است از روز جمعه
23 مرداد آغاز شود. فصلی که با افزایش دو سهمیهای، تعداد تیمهای حاضر در آن به 18 تیم رسیده است. بر همین اساس، زمان قرعهکشی این مسابقات نیز مشخص شد. طبق اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، مراسم قرعهکشی لیگ برتر جام خلیجفارس فصل 06-1405 ساعت 16 روز سهشنبه 6 مرداد در سالن همایشهای بینالمللی هتل المپیک تهران و با حضور مدیران فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و نمایندگان 18 باشگاه حاضر در این رقابتها و اهالی رسانه آغاز میشود.
تیمهای نساجی مازندران و مس شهربابک به عنوان قهرمان و نایب قهرمان فصل پیش لیگ یک، جواز حضور مستقیم در این مسابقات را گرفتهاند و برنده بازی پلیآف بین مس رفسنجان و صنعت نفت آبادان، آخرین تیم حاضر در فصل جدید را مشخص کرد. با توجه به عدم ازسرگیری رقابتهای لیگ برتر و جام حذفی در فصلی که گذشت، امسال خبری از مسابقه سوپرجام نخواهد بود و فصل جدید با دیدارهای هفته اول لیگ برتر آغاز میشود.
آخرین وضعیت تیمهای صعودکننده
نساجی یکی از تیمهای صعودکننده به لیگ برتر است که با هدایت عنایتی به لیگ برتر رسید اما حالا سید مجتبی حسینی به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شده است. حسینی پس از معرفی بهعنوان سرمربی جدید نساجی مازندران گفت: خیلی خوشحال هستم که قسمت شد امسال در خدمت تیم بزرگ، مردمی و با سابقه نساجی باشم. من سابقه همکاری با این تیم را در سالیان گذشته بهعنوان دستیار در کنار آقای گلمحمدی داشتم. انشاءالله که بتوانیم منشا خیر و خوبی برای این تیم باشیم. قائمشهر یکی از فوتبالیترین شهرهای ایران است که مردم علاقهمند و با عشق دارد که با فوتبال زندگی میکنند؛ البته این مسئله هم کارمان را راحت، هم سخت میکند. از طرف دیگر، جو خیلی خوبی در مسابقات داریم که میتواند کمک زیادی به ما کند و از سوی دیگر باید بتوانیم علاقهمندان به تیم را با نتایجمان راضی کنیم. امیدوارم با همدلی، کار و هماهنگی خوب و با لطف خدا و کمک هواداران پرشور فصل خوبی را داشته باشیم.
سرمربی جدید نساجی مازندران اضافه کرد: کار کردن در تیم نساجی با توجه به توقعاتی که مردم قائمشهر دارند، راحت نیست. میدانم کار سختی داریم چون تیم از لیگ یک بالا آمده و به طبع، تغییرات زیادی خواهد داشت، اما مطمئنم با یک کار خوب، برنامهریزی شده، همدلانه و متحد، میتوانیم طرفداران را از خودمان راضی نگه داریم. مس شهر بابک دیگر تیم لیگ یکی است که امسال لیگ برتری شده است. در پی صعود این تیم به لیگ برتر و لزوم کسب مجوزهای حرفهای سازمان لیگ، مسئولان استانی و مدیران ارشد شرکت ملی صنایع مس ایران در بازدیدی میدانی، آخرین وضعیت احداث و تجهیز ورزشگاه 10 هزار نفری شهید سلیمانی این شهرستان را مورد بررسی قرار دادند.
در گزارشی که از وضعیت عمرانی پروژه توسط مجری طرح ورزشگاه ارائه شد مشخص گردید که این مجموعه ورزشی طی 40 روز گذشته حدود 1.5 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. میزانی که به تنهائی با کل عملکرد عمرانی دو سال اخیر پروژه برابری میکند. همچنین در بخش پایانی این بازدید، مدیرعامل شرکت متمم با اجرای پیش از موعد بخشهای تکمیلی پروژه موافقت کرد. تجهیز کامل ورزشگاه شهید سلیمانی کلیدیترین گام برای تثبیت موقعیت مس شهربابک در نخستین فصل حضورش در لیگ برتر محسوب میشود. با تکمیل این مجموعه ورزشی، این امکان را فراهم میشود تا نماینده استان کرمان نخستین تجربه لیگ برتری خود را در شهر خود و در حضور هوادارانش آغاز کند و چالشهای ناشی از برگزاری بازیهای خانگی در زمینهای بیطرف یا شهرهای مجاور را نداشته باشد.
آخرین وضعیت استقلال و پرسپولیس
در میان تمام تیمهای لیگ برتری، توجه بسیاری از علاقهمندان به تیمهای استقلال و پرسپولیس است. پرسپولیس یکی از تیمهایی است که علاوهبر تغییر در کادر فنی، بازیکنان زیادی هم جابهجا کرده است. پس از عدم نتیجهگیری سرخها در تورنمنت سهجانبه برای حضور در لیگ قهرمانان ۲ آسیا، مدیران این باشگاه با اوسما ویهرا قطع همکاری کردند و مهدی تارتار سرمربی فصل گذشته گلگهر به عنوان سرمربی جدید سرخها انتخاب شد. سرخها پس از تعیین تکلیف کادر فنی خیلی زود اقدام به جذب بازیکنان مدنظر تارتار کردند که از این بین میتوان به پوریا شهرآبادی، پوریا پورعلی، مجید عیدی و مهدی تیکدرینژاد از گلگهر، ابوالفضل جلالی از استقلال و محمد مهدی زارع از احمد گروژنی روسیه اشاره کرد. البته که برخی از بازیکنان این تیم از جمله سروش رفیعی، امید عالیشاه، رضا شکاری، سهیل صحرایی، مجتبی فخریان، میلاد سرلک و میلاد محمدی هم از جمع پرسپولیسیها جدا شدند.
تیم فوتبال استقلال که به عنوان نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا برای فصل آینده حضور دارد در حالی خود را آماده مسابقات میکند که آبیها با پنجره بسته نقل و انتقالاتی مواجه هستند اما با تمام این تفاسیر اقدام به جذب بازیکنان مدنظر کادر فنی خود کردهاند و همچنین برخی از بازیکنان تاثیرگذار از این تیم جدا شدند. آبیها تاکنون بهرام گودرزی مدافع و محمد خلیفه دروازهبان فصل گذشته آلومینیوم را جذب کردند و تاکنون جدایی آرمین سهرابیان، داکنز نازون، یاسر آسانی، منیر الحدادی، موسی جنپو، آنتونیو آدان و سید ابوالفضل جلالی از جمع شاگردان سهراب بختیاریزاده قطعی شده است. البته که روز سهشنبه هم رامین رضاییان مدافع- وینگر ملیپوش استقلال برخلاف مدیران این باشگاه اعلام کرد که قراردادی با این باشگاه ندارد تا جدایی او هم از استقلال رنگ و بوی جدیدی به خود بگیرد. زمان
نقل و انتقالات تا ۴ شهریور ادامه خواهد داشت و باید دید چه بازیکنان دیگری توسط این دو باشگاه جذب یا جدا میشوند.