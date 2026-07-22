محدودیت تأمین برق در پنج استان جنوبی برداشته شد
مسئولان صنعت برق در برنامه «میز اقتصاد» تلویزیون با تشریح آخرین وضعیت شبکه برق کشور اعلام کردند که همراهی مردم در مدیریت مصرف، بار شبکه را ۱۵۲۰ مگاوات کاهش داده و همین موضوع باعث رفع محدودیت تأمین برق در پنج استان جنوبی شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، همزمان با تداوم گرمای هوا و افزایش مصرف برق، مدیران صنعت برق با حضور در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر، آخرین وضعیت شبکه سراسری، برنامههای مدیریت مصرف و اقدامات انجامشده برای حفظ پایداری برق کشور را تشریح کردند.
محمودی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، با اشاره به اینکه شبکه برق ایران از نظر میزان تولید در میان ۱۰ شبکه بزرگ جهان قرار دارد، اظهار کرد که ناترازی برق دو بخش دارد؛ یکی تولید و دیگری مدیریت مصرف و تا زمانی که هر دو بخش همزمان مدیریت نشوند، امکان عبور آسان از پیک مصرف وجود ندارد.
وی با بیان اینکه حدود ۱۵ درصد برق کشور در تهران مصرف میشود، افزود: اگر تنها ۱۰ درصد صرفهجویی در مصرف برق تهران محقق شود، معادل تولید یک نیروگاه ۱۵۰۰ مگاواتی به شبکه برق کشور کمک خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران تأکید کرد که عمده افزایش مصرف برق در تابستان ناشی از تجهیزات سرمایشی است و تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه یا کاهش دور کولرهای آبی میتواند سهم قابل توجهی در کاهش مصرف برق داشته باشد.
اکبر حسنبکلو، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر نیز در این نشست از نتایج پویش مدیریت مصرف خبر داد و گفت: همراهی مردم در روزهای اخیر باعث شده است مصرف برق کشور حدود ۱۵۲۰ مگاوات کاهش پیدا کند؛ آن هم در شرایطی که دمای هوا نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نداشته است.
وی افزود: این کاهش مصرف موجب شد محدودیت تأمین برق در پنج استان جنوبی کشور برداشته شود و در صورت ادامه این روند، مناطق جنوبی و مناطق درگیر جنگ نیز بدون اعمال محدودیت از برق پایدار بهرهمند خواهند شد.
حسنبکلو از مردم خواست همکاری خود را در روزهای آینده نیز ادامه دهند تا امکان تأمین پایدار برق در سراسر کشور فراهم باشد.
در ادامه این برنامه، حمید ساعدپناه، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان، اعلام کرد که با کاهش مصرف برق در سطح کشور، محدودیتهای اعمالشده در این استان از روز دوشنبه برداشته شده است.
وی گفت: پیش از آن روز، خاموشیهای برنامهریزیشده حدود یک ساعت و ۲۰ دقیقه اعمال میشد، اما اکنون برق استان بدون محدودیت تأمین میشود.
ساعدپناه همچنین از مردم سراسر کشور خواست روند صرفهجویی را ادامه دهند تا پایداری برق در استانهای جنوبی در ادامه تابستان نیز حفظ شود.
پرداخت خسارت نوسانات برق تا پایان مرداد
یکی دیگر از محورهای این نشست، موضوع خسارت مشترکان ناشی از نوسانات برق بود. حسنبکلو، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با بیان اینکه وزارت نیرو در حال نهائی کردن تعیین شرکت بیمه برای پرداخت خسارت است، گفت که تلاش میشود تعیین بیمه تا پایان مرداد انجام شود و پس از آن خسارت مشترکان پرداخت شود.
وی از مشترکانی که دچار خسارت شدهاند خواست از هماکنون درخواست و مستندات خود را از طریق شرکتهای توزیع برق و سامانههای مربوط ثبت کنند تا پس از نهائی شدن فرآیند بیمه، پرداختها انجام شود.
محمودی درباره نحوه اطلاع مردم از برنامه مدیریت بار و خاموشیهای احتمالی گفت که مشترکان میتوانند با مراجعه به وبسایت شرکتهای توزیع برق، اپلیکیشن و ربات «برق من» در پیامرسان «بله» و همچنین از طریق کد دستوری USSD، برنامه خاموشیهای احتمالی را مشاهده کنند.
وی تأکید کرد که خاموشیهای اعلامشده بر اساس شرایط لحظهای شبکه تنظیم میشود و به دلیل تغییر مداوم میزان مصرف، ممکن است در برخی ساعات برنامهها تغییر کند.
جایزه ۳۰۰ میلیونی برای گزارش ماینرها
یکی از مهمترین بخشهای این نشست به موضوع استخراج غیرمجاز رمزارز اختصاص داشت. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت که برآوردها نشان میدهد مصرف برق ماینرهای غیرمجاز در کشور بین سه تا چهار هزار مگاوات است؛ رقمی که فشار قابل توجهی به شبکه برق وارد میکند.
وی افزود: از ابتدای شناسایی این پدیده تاکنون بیش از ۶۳۰ مزرعه استخراج غیرمجاز در استان تهران کشف شده و بیش از ۱۰ هزار دستگاه ماینر از این مراکز جمعآوری شده است.
به گفته محمودی، تنها در سال جاری نیز ۳۰ مزرعه جدید و ۶۲۲ دستگاه ماینر شناسایی و ضبط شده است.
محمودی با اشاره به نقش مردم در شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز گفت که شهروندان میتوانند از طریق سامانه ۳۶۲۱ موارد مشکوک را بدون افشای هویت خود گزارش کنند.
وی افزود: برای گزارشهای منجر به کشف، بسته به تعداد ماینرهای کشفشده، تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان پاداش در نظر گرفته شده است.