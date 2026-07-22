ذخایر نفت و بنزین آمریکا همزمان ریزش کرد

آمریکا مدعی کنترل تنگه هرمز است، اما ایران اجازه عبور نفتکش‌ها را نمی‌دهد. این نه تنها صادرات نفت منطقه را مختل کرده، بلکه حالا خبر از کاهش همزمان ذخایر نفت، بنزین و گازوئیل در داخل آمریکا رسیده است.

داده‌های مؤسسه نفت آمریکا (API) نشان می‌دهد که ذخایر نفت خام، بنزین و فرآورده‌های تقطیری ایالات متحده در هفته منتهی به سوم جولای (۱۲ تیرماه) با کاهش مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ بر اساس این گزارش، ذخایر نفت خام آمریکا حدود ۳۹۹ هزار بشکه، ذخایر بنزین به میزان حدود سه میلیون بشکه و ذخایر فرآورده‌های تقطیری (شامل گازوئیل و نفت کوره) نیز حدود یک میلیون و 800 هزار بشکه نسبت به هفته قبل کاهش یافته است.

هرچند ذخایر آمریکا در هفته‌های قبل‌تر هم کم می‌شد، اما آن موقع قیمت نفت بیشتر به خاطر جنگ و تهدید بسته شدن تنگه هرمز بالا رفت تا اینکه به آمار ذخایر ربط داشته باشد.

اما حالا که تنگه هرمز واقعاً بسته شده و کشتی‌ها نمی‌توانند عبور کنند، کاهش همزمان ذخایر نفت، بنزین و گازوئیل در آمریکا، این نگرانی را جدی‌تر کرده که بازار با کمبود واقعی نفت مواجه شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، تحلیلگران ارشد انرژی معتقدند: کاهش بنزین تا حدی به اوج سفرهای جاده‌ای در تابستان آمریکا مربوط است، اما کاهش همزمان هر سه گروه نشان می‌دهد فشار بر عرضه بیشتر از چیزی است که تصور می‌شد. موضوعی که احتمالاً قیمت بنزین در آمریکا و قیمت نفت در بازارهای جهانی را بیش از پیش افزایش خواهد داد.

سناریوی قیمت بالاتر برای مدت طولانی‌تر

به نظر می‌رسد با بسته ماندن تنگه هرمز، قیمت‌های بالاتر نفت تثبیت خواهد شد. ایسنا در این زمینه گزارش داد: قیمت نفت بیش از یک هفته است که با ادامه تجاوز نظامی آمریکا به ایران و پاسخ کوبنده تهران، در حال افزایش است، زیرا با وجود صحبت‌های اخیر در مورد اشباع عرضه، بازار فیزیکی نشانه‌هایی از کمبود عرضه را نشان می‌دهد و این به معنای افزایش قیمت نفت برای مدت طولانی‌تر است.

آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود از بازار نفت اعلام کرد که در ژوئن، عرضه جهانی نفت تحت تاثیر تفاهم‌نامه ایران و آمریکا به میزان چهار و یک دهم میلیون بشکه در روز بهبود یافت. با این حال، این آژانس خاطرنشان کرد حتی با وجود بهبود چشمگیر، تولید جهانی نفت 9 و چهار دهم میلیون بشکه در روز کمتر از قبل از شروع جنگ علیه بوده است.

در همین حال، آمریکا به دلیل برداشت گسترده ذخایر از زمان آغاز تجاوز نظامی به ایران، به سطوح بسیار پایین در تاسیسات ذخیره‌سازی نفت خود نزدیک می‌شود.

وال استریت ژورنال در اوایل ژوئیه گزارش داد که این برداشت‌ها، ذخایر در کاشینگ اوکلاهما را به حداقل سطح عملیاتی رسانده است، به این معنی که برداشت بیشتر از این تاسیسات عاقلانه نخواهد بود زیرا خود تاسیسات ذخیره‌سازی را به خطر می‌اندازد.

در اخبار نگران‌کننده‌تر، وال استریت ژورنال در همان خبر گزارش داد که موجودی در ذخایر استراتژیک نفت نیز در حال کاهش است و در پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۳ قرار دارد.

یکی دیگر از پیچیدگی‌های بازارهای سوخت از طرف تقاضا است. در نتیجه جنگ، تقاضا تا حدودی کاهش یافته است، اما در کل، تقاضا برای سوخت و همچنین برای دیزل همچنان مقاوم باقی مانده است.

همان‌طور که در زمان‌های عرضه مشکل‌دار به دلیل وابستگی اقتصاد جهانی به این سوخت‌ها، معمولا برای تقاضای سوخت اتفاق می‌افتد. به دلیل همین وابستگی، دولت‌ها تمایل دارند هر کاری که می‌توانند برای محافظت از مصرف‌کنندگان سوخت انجام دهند و این امر، کاهش تقاضا را چالش‌برانگیز می‌کند.

براساس گزارش اویل پرایس، کاهش تقاضا به عنوان تنها راه مطمئن برای کاهش قیمت کالاهای انرژی در زمان کمبود عرضه ذکر شده است. با این حال، وابستگی فوق‌الذکر به اقتصاد جهانی به این کالاهای انرژی، ماهیت پرخطر رویکرد تثبیت قیمت را برجسته می‌کند.

گلدمن ساکس در جدیدترین پیش‌بینی خود در واکنش به تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه هشدار داده است که اگر جنگ در منطقه ادامه یابد و تنگه هرمز برای مدت طولانی‌تری بسته بماند، قیمت نفت خام می‌تواند تا پایان سال به ۱۲۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد.

حرکت آرام نفت به سمت 100 دلار

آمریکا اکنون نتیجه جنگ‌افروزی‌های خود در غرب آسیا را می‌بیند. با اقدامات تجاوزطلبانه و خصمانه آمریکا علیه ایران، قیمت نفت برنت، دیروز چهارشنبه با رشد حدود سه و نیم درصدی از 94 دلار فرارتر رفت، همچنین قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت هم با رشد حدود چهار درصد به حدود 87 و نیم دلار رسید.

نفت برنت که در ماه گذشته با کاهش تنش‌ها تا سطح 77 دلار کاهش پیدا کرده بود مجددا با اقدامات آمریکا در تنگه هرمز در یک ماه بیش از 17 دلار افزایش یافت است که رکود جدیدی را در بازه یک ماهه ثبت کرد.

همچنین نفت وست تگزارس اینترمیدیت در اواخر ماه ژوئن(حدود سه هفته قبل) تا سطح 73 دلار عقب‌نشینی کرده بود حال با انسداد تنگه هرمز به در یک ماه بیش از 14 دلار رشد کرد و بیش از 87 دلار رسیده است که در بازه یک ماه بالاترین قیمت خود را تجربه می‌کند.

افزایش قیمت نفت نشان می‌دهد بازار نفت به شدت به انسداد آبراه‌های استراتژیک به مانند تنگه هرمز و باب المندب حساس هستند و کمترین تشدید تنش می‌تواند قیمت انرژی و علی‌الخصوص نفت را افزایش دهد.