جنگ با ایران تورم جهانی را دو برابر میکند
کارشناس ارشد بانک جهانی هشدار داد، در حالی که آتشبس موقت میان ایران و آمریکا امیدها را برای بهبود رشد اقتصادی افزایش داده بود، تداوم جنگ، تورم جهانی را دو برابر کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد و رئیس گروه کارشناسان اقتصادی بانک جهانی، در گفتوگویی که برای اولین بار پس از تشدید تنشها بین ایران و آمریکا و فروپاشی آتشبس انجام شده، هشدار داده است که ادامه جنگ در منطقه میتواند رشد اقتصادی جهان را به نصف کاهش دهد و تورم را به سطحی خطرناک برساند.
گیل در مصاحبه با خبرگزاری رویترز توضیح داد که بانک جهانی به دلیل وضعیت مبهم و پرابهام حاکم بر جنگ در خاورمیانه، سه سناریوی مختلف را در پیشبینیهای اقتصادی خود لحاظ کرده است. اما آنچه نگرانکننده است، این است که بدترین سناریو یعنی ادامه جنگ به مدت شش ماه یا بیشتر، اکنون بسیار محتمل به نظر میرسد و دارد به واقعیت نزدیک میشود.
بر اساس این سناریوی بدبینانه، اگر جنگ در منطقه ادامه پیدا کند و زیرساختهای نفتی آسیب ببینند، نرخ رشد اقتصادی جهان از ۲.۹ درصد پیشبینیشده، به تنها یک و سه دهم درصد سقوط خواهد کرد. این یعنی رشد اقتصادی جهان به کمتر از نیمی از آنچه قبلاً انتظار میرفت، کاهش مییابد.
اقتصاددان ارشد بانک جهانی تأکید کرده که ادامه جنگ، زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. اولین و مهمترین پیامد، شعلهور شدن آتش تورم است. بر اساس محاسبات بانک جهانی، در سناریوی ادامه جنگ به مدت شش ماه، نرخ تورم جهانی به چهار و نیم درصد خواهد رسید که این یعنی افزایش قابلتوجه قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم در سراسر جهان.
اما پیامدهای جنگ تنها به گرانی قیمتها محدود نمیشود. گیل هشدار داده که آسیب به زیرساختهای نفتی منطقه، زنجیره تأمین مواد غذایی را نیز مختل خواهد کرد. دلیل این ادعا ساده است؛ حمله به تأسیسات نفتی، تولید و حملونقل کودهای شیمیایی، هلیوم و گوگرد را که برای کشاورزی ضروری هستند، با اختلال مواجه میکند. این موضوع به نوبه خود میتواند به بحران غذا در بسیاری از کشورها دامن بزند.
یکی دیگر از پیامدهای زنجیرهای جنگ که گیل به آن اشاره کرده، افزایش نرخ بهره در جهان است. وقتی تورم بالا میرود، بانکهای مرکزی برای کنترل آن، نرخ بهره را افزایش میدهند.
این موضوع برای کشورهایی که بدهیهای سنگینی دارند، بسیار خطرناک است؛ چون هر چه نرخ بهره بیشتر شود، هزینه بازپرداخت وامها هم بیشتر میشود و این کشورها را در تنگنای مالی قرار میدهد.
اقتصاددان ارشد بانک جهانی به وضعیت وخیم کشورهای فقیر نیز اشاره کرده و گفته است که این کشورها که هنوز از تبعات همهگیری کرونا بهبود نیافتهاند، بیش از دیگران در معرض آسیبهای جنگ هستند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، ۴۰ درصد از کشورهای با درآمد پایین و متوسط، یا در حال حاضر درگیر بحران بدهی هستند، یا در معرض خطر جدی سقوط به این بحران قرار دارند. گیل این تعداد را ۳۲ کشور اعلام کرده و هشدار داده که افزایش نرخ بهره میتواند به سرعت بر تعداد این کشورها بیفزاید.
او تأکید کرده که به محض افزایش تورم و به تبع آن نرخ بهره، تنها چند ماه طول میکشد تا این کشورها با مشکل جدی در بازپرداخت بدهیهای خود مواجه شوند. در نتیجه، مجبور میشوند از هزینههای حیاتی مانند آموزش، بهداشت و سایر خدمات ضروری بکاهند که این خود باعث تشدید فقر و نارضایتی اجتماعی خواهد شد.