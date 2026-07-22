آغاز دور جدید ثبتنام خودروهای وارداتی با قیمتهای چند میلیارد تومانی
دور جدید عرضه خودروهای وارداتی با قیمت حداقل
۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تا ۱۰ میلیارد تومان آغاز شد؛ موضوعی که نشان میدهد همچنان قرار نیست خودروهای اقتصادی وارد شود تا قیمتهای کاذب در بازار داخلی سر و سامان
پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی اعلام کرد: مرحله جدید ثبتنام برای متقاضیان خرید خودرو از دیروز چهارشنبه مورخ 31 تیرماه 1405 آغاز شده و تا ساعت 23 و 59 دقیقه روز یکشنبه مورخ چهارم مردادماه 1405 ادامه خواهد داشت.
متقاضیان برای شرکت در این مرحله، ملزم هستند یکی از حسابهای خود را نزد شعب بانکهای واجد شرایط اعلامی در سامانه salecars.ir به نام «خودرو وارداتی» وکالتی کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در آن مسدود کنند.
سامانه یکپارچه در این خصوص هشدار داد که متقاضیانی که حساب خود را با عناوینی غیر از عنوان «خودرو وارداتی» وکالتی کنند، امکان ثبتنام نخواهند داشت و سامانه هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم تایید ثبتنام این افراد ندارد.
شایان ذکر است، پس از طی کردن مراحل بانکی و گذشت ۲۴ ساعت از ثبت درخواست، امکان ورود به سامانه برای انتخاب خودرو فراهم خواهد شد. متقاضیان میتوانند تا روز دوشنبه مورخ 5/5/1405 با مراجعه به نشانی salecars.ir نسبت به انتخاب خودروی مورد نظر خود اقدام کنند. پس از وکالتی کردن حساب تا پنجم مردادماه امکان ورود به سامانه و انتخاب خودرو برای متقاضیان فراهم خواهد شد.
شرایط عرضه خودروهای وارداتی
شرایط عرضه خودروهای وارداتی که ثبتنامکنندگان باید بدانند به شرح زیر است؛
1. شرکتهای عرضهکننده موظفاند در کلیه فروشها، ضوابط و روشهای ذیل ماده 4 آییننامه اجرائی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو را رعایت کرده و بر اساس برنامهریزیها و اقدامات انجامشده جهت ترخیص خودروها، نسبت به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام نمایند.
2. مفاد قراردادهای منعقده باید کاملاً منطبق با آییننامه اجرائی قانون حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خودرو و سایر دستورالعملهای قانونی مرتبط بوده و هرگونه درج بند خارج از چارچوب یا اخذ وجه اضافه یا تعهد تحویل خارج از مهلت قانونی، موجب مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت عرضهکننده است.
3. متقاضیان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد، تمامی اطلاعیهها، شرایط عمومی و اختصاصی و سایر اسناد مرتبط را کامل مطالعه کنند. پرداخت وجه یا امضای قرارداد، به منزله قبول کامل شرایط است و ادعای عدم آگاهی پذیرفته نخواهد بود.
4. این اطلاعیه مطابق با مجوز به شماره 7963370 مورخ 23/3/1405 و شماره 8197261 مورخ 24/4/1405 و شماره 8204584 مورخ 25/4/1405 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تدوین شده است. شایان ذکر است قیمتهای قطعی اعلامی از سوی شرکتهای واردکننده مطابق با مصوبه هیئت محترم وزیران و تصمیمات متخذه از سوی ناظران و سیاستگذاران حوزه خودرو بوده و نظارتهای پسینه توسط سازمانهای ذیربط مطابق قانون انجام خواهد شد
5. مسئولیت قانونی هرگونه تخطی از قوانین بالادستی برعهده شرکتهای واردکننده خودرو بوده و سامانه عرضه خودروهای وارداتی مسئولیتی در این حوزه ندارد. شایان ذکر است سکوی عرضه خودروهای وارداتی صرفا محل نمایش اطلاعات خودروهای دارای مجوز عرضه در بند شماره 4 بوده و این سکو هیچگونه مسئولیتی درخصوص قیمت خودروهای ارائه شده ندارد.
6. کاربرانی که نسبت به وکالتیسازی حساب بانکی خود اقدام نمودهاند، میتوانند صرفاً با شماره تلفن همراه ثبتشده در پایگاه اطلاعاتی بانک، به سامانه ورود نمایند، لازم به توضیح است که بهمنظور حفظ یکپارچگی اطلاعات و جلوگیری از بروز مغایرت و تخلف، امکان ورود با شماره تلفن همراهی خارج از اطلاعات دریافتی از بانک وجود نخواهد داشت.
گفتنی است، چنانچه متقاضی به شماره همراه ثبتشده در بانک دسترسی نداشته یا تمایل به ورود به سامانه با شماره همراه دیگری که به نام ایشان است دارد، ضروری است ابتدا به شعب بانک عامل مراجعه کرده و نسبت به اصلاح یا بهروزرسانی اطلاعات تماس خود اقدام فرماید، بدیهی است بانک پس از ثبت تغییرات، اطلاعات جدید را در بازه زمانی تقریبی 24 ساعت به سامانه ارسال خواهد کرد و سامانه هیچگونه مسئولیتی درخصوص ثبت اطلاعات نادرست توسط متقاضیان در بانک ندارد.