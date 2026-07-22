بنا بر اعلام وزارت رفاه اجتماعی، امسال آمار فروشگاه‌های متصل به درگاه طرح کالابرگ که کالاهای اساسی را عرضه و به فروش می‌رسانند به ۶۹۰ هزار باب افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در طرح کالابرگ که تمام ایرانیان ساکن کشور مشمول این کمک معیشت دولتی هستند؛ ماهانه مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر عضو خانواده واریز می‌شود.

بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فروشگاه‌های متصل به درگاه طرح کالابرگ که کالاهای اساسی را عرضه و به فروش می‌رسانند؛ اعم از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ها و پروتئین‌فروشی‌ها امسال به ۶۹۰ هزار ترمینال فروشگاهی افزایش یافته است.

گفتنی است، این آمار سال گذشته پیش از اجرای طرح جدید کالابرگ‌(قبل از دی ۱۴۰۴) ۲۶۰ هزار ترمینال فروشگاهی را شامل می‌شد. همچنین اقلام اساسی مشمول طرح کالابرگ؛ برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو) و انواع میوه و سبزیجات است.

گفتنی است، مردم خواهان اضافه شدن برخی اقلام همچون چای، رب گوجه و مواد شوینده به اقلام کالابرگ هستند.