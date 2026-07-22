فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۴۵۸۸
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

برگزاری دهمین کنگره ملی شعر ایثار

دهمین کنگره ملی شعر ایثار به میزبانی بنیاد شهید در شیراز با حضور جمعی از مسئولان، شاعران، اساتید، خانواده‌های معظم شهدا و فعالان عرصه فرهنگ و هنر برگزار و برگزیدگان بخش‌های مختلف این رویداد ملی معرفی شدند.
آیین اختتامیه دهمین کنگره ملی شعر ایثار به میزبانی بنیاد شهید شیراز با حضور یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، محمد کرم‌اللهی، مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از مسئولان، اساتید، شاعران، خانواده‌های معظم شهدا و فعالان فرهنگی و هنری برگزار شد. این رویداد ملی با هدف پاسداشت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و با محوریت شعر و ادبیات برگزار شد و شاعران و اهالی فرهنگ و هنر در قالب‌های مختلف شعری و ادبی به ارائه آثار خود پرداختند. در این دوره از کنگره، یک هزار و ۶۹۴ نفر در بخش‌های مختلف شرکت کردند و چهار هزار و یک اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی و ارزیابی آثار، برگزیدگان نهائی در بخش‌های اصلی و ویژه ایثارگران معرفی و تقدیر شدند.
یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در این مراسم با تأکید بر نقش هنر در انتقال مفاهیم ایثار و شهادت گفت: اگر ایثار و شهادت را یک پیام بدانیم، هنر فرستنده‌ای است که این پیام را زیبا می‌کند و باعث می‌شود شهادت از واژه‌ای در کتاب‌های تاریخ به تجربه‌ای زیسته در قلب انسان‌ها تبدیل شود.
 وی همچنین شعر را به دلیل برخورداری از وزن، آهنگ و ایجاز، یکی از عمیق‌ترین مسیرها برای ثبت مفاهیم ایثار و شهادت در حافظه جمعی دانست و بر نقش کانون‌های فرهنگی و هنری، شاعران و فعالان این عرصه در تبیین و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد. 
محمد کرم‌اللهی، مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه شعر در روایت فرهنگ ایثار و مقاومت افزود: شعر به عنوان رسانه بلند ایران‌زمین، از روزهای دور تا به امروز، روایتگر صبوری، مقاومت و پیروزی مردمان این سرزمین بوده است.
 در این مراسم، برگزیدگان بخش‌های مختلف معرفی و تقدیر شدند. دهمین کنگره ملی شعر ایثار در حالی به کار خود پایان داد که حضور گسترده شاعران و ارسال بیش از چهار هزار اثر به دبیرخانه، ظرفیت قابل توجه ادبیات و شعر در بازنمایی و انتقال مفاهیم ایثار و شهادت را نشان داد؛ ظرفیتی که می‌تواند در روایت هنرمندانه فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت و انتقال آن به نسل‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

ایران گزینه‌های متعدد برای تشدید تنش دارد جنگ از آستانه تحمل آمریکا فراتر رفته است

سرنخ ترورش هم به کاخ سفید رسید

اعتراف وزیر خارجه آمریکا: حملات ایران ویران‌کننده و کوبنده است

مقام سابق پنتاگون: آمریکا حالا مجبور است قدرت خود را بین خلیج‌فارس و دریای سرخ تقسیم کند

اتحاد مقدس؛ سد پولادین در برابر دشمن(یادداشت روز)

آمریکا 13 میلیارد دلار پول نفت ونزوئلا را بالا کشید

۷ تصمیم عملیاتی برای تأمین برق صنایع و پایداری تولید به تصویب رسید

اعتراف رسانه آمریکایی به عبور موفق موشک‌های ایرانی از سامانه‌های پدافندی واشنگتن در منطقه

داغ میناب دوباره تازه شد؛ بقایای پیکر ۳۴ شهید دانش‌آموز در خاک آرام گرفت

690 هزار فروشگاه اقلام کالابرگ را عرضه می‌کنند