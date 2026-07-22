برگزاری دهمین کنگره ملی شعر ایثار
دهمین کنگره ملی شعر ایثار به میزبانی بنیاد شهید در شیراز با حضور جمعی از مسئولان، شاعران، اساتید، خانوادههای معظم شهدا و فعالان عرصه فرهنگ و هنر برگزار و برگزیدگان بخشهای مختلف این رویداد ملی معرفی شدند.
آیین اختتامیه دهمین کنگره ملی شعر ایثار به میزبانی بنیاد شهید شیراز با حضور یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، محمد کرماللهی، مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از مسئولان، اساتید، شاعران، خانوادههای معظم شهدا و فعالان فرهنگی و هنری برگزار شد. این رویداد ملی با هدف پاسداشت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و با محوریت شعر و ادبیات برگزار شد و شاعران و اهالی فرهنگ و هنر در قالبهای مختلف شعری و ادبی به ارائه آثار خود پرداختند. در این دوره از کنگره، یک هزار و ۶۹۴ نفر در بخشهای مختلف شرکت کردند و چهار هزار و یک اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی و ارزیابی آثار، برگزیدگان نهائی در بخشهای اصلی و ویژه ایثارگران معرفی و تقدیر شدند.
یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در این مراسم با تأکید بر نقش هنر در انتقال مفاهیم ایثار و شهادت گفت: اگر ایثار و شهادت را یک پیام بدانیم، هنر فرستندهای است که این پیام را زیبا میکند و باعث میشود شهادت از واژهای در کتابهای تاریخ به تجربهای زیسته در قلب انسانها تبدیل شود.
وی همچنین شعر را به دلیل برخورداری از وزن، آهنگ و ایجاز، یکی از عمیقترین مسیرها برای ثبت مفاهیم ایثار و شهادت در حافظه جمعی دانست و بر نقش کانونهای فرهنگی و هنری، شاعران و فعالان این عرصه در تبیین و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.
محمد کرماللهی، مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه شعر در روایت فرهنگ ایثار و مقاومت افزود: شعر به عنوان رسانه بلند ایرانزمین، از روزهای دور تا به امروز، روایتگر صبوری، مقاومت و پیروزی مردمان این سرزمین بوده است.
در این مراسم، برگزیدگان بخشهای مختلف معرفی و تقدیر شدند. دهمین کنگره ملی شعر ایثار در حالی به کار خود پایان داد که حضور گسترده شاعران و ارسال بیش از چهار هزار اثر به دبیرخانه، ظرفیت قابل توجه ادبیات و شعر در بازنمایی و انتقال مفاهیم ایثار و شهادت را نشان داد؛ ظرفیتی که میتواند در روایت هنرمندانه فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت و انتقال آن به نسلهای آینده مورد استفاده قرار گیرد.