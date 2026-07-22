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کد خبر: ۳۳۴۵۸۶
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
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انتقاد خواننده مطرح از دوگانگی برخی چهره‌های مشهور

محمد معتمدی با انتشار تصویری از مراسم خاکسپاری پیکرهای تازه‌تفحص‌شده شهدای دانش‌آموز میناب، از سکوت برخی چهره‌ها انتقاد کرد و آن را نشانه «استاندارد دوگانه» در واکنش به رویدادها دانست.
محمد معتمدی خواننده‌، با انتشار مطلبی در فضای مجازی نوشت: «تکه‌های دیگری از بدن دانش‌آموزان میناب که تازه تفحص شده بود با ضجه‌های مادران‌شان دفن شد اما به اندازه یک روز فیلتر یک وبسایت برای برخی هموطنان و چهره‌ها واکنش‌برانگیز نشد. نه کشته شدن‌شون نه دوباره پیدا شدن تکه‌های بدن‌شون. چه حس خفگی کشنده‌ای! چه دنیای زشتی! چه بالماسکه وقیحانه‌ای! و چه اپوزیسیون‌نمایی چندش‌آوری.»

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