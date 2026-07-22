محمد معتمدی با انتشار تصویری از مراسم خاکسپاری پیکرهای تازه‌تفحص‌شده شهدای دانش‌آموز میناب، از سکوت برخی چهره‌ها انتقاد کرد و آن را نشانه «استاندارد دوگانه» در واکنش به رویدادها دانست.

محمد معتمدی خواننده‌، با انتشار مطلبی در فضای مجازی نوشت: «تکه‌های دیگری از بدن دانش‌آموزان میناب که تازه تفحص شده بود با ضجه‌های مادران‌شان دفن شد اما به اندازه یک روز فیلتر یک وبسایت برای برخی هموطنان و چهره‌ها واکنش‌برانگیز نشد. نه کشته شدن‌شون نه دوباره پیدا شدن تکه‌های بدن‌شون. چه حس خفگی کشنده‌ای! چه دنیای زشتی! چه بالماسکه وقیحانه‌ای! و چه اپوزیسیون‌نمایی چندش‌آوری.»