فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۴۵۸۵
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

بیش از ۲۴۵۰ اثر متقاضی حضور در جشنواره فیلم کوتاه تهران شدند

با پایان مهلت ثبت‌نام چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، ۲ هزار و ۴۵۶ اثر برای حضور در بخش ملی این رویداد ثبت شد؛ آماری که این دوره را به یکی از پرمخاطب‌ترین دوره‌های جشنواره در سال‌های اخیر تبدیل کرده است. از مجموع آثار رسیده، هزار و ۷۰۴ فیلم داستانی، ۳۱۷ مستند، ۲۶۶ فیلم تجربی و ۱۶۹ پویانمایی هستند و ۱۸۸ اثر نیز در بخش ویژه «کتاب و سینما (اقتباس)» به رقابت خواهند پرداخت.
آثار ثبت‌شده پس از پایان مهلت ارسال، وارد مرحله انتخاب می‌شوند و اسامی فیلم‌های راه‌یافته به بخش مسابقه در نیمه دوم شهریور اعلام خواهد شد. چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی، از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

ایران گزینه‌های متعدد برای تشدید تنش دارد جنگ از آستانه تحمل آمریکا فراتر رفته است

سرنخ ترورش هم به کاخ سفید رسید

اعتراف وزیر خارجه آمریکا: حملات ایران ویران‌کننده و کوبنده است

مقام سابق پنتاگون: آمریکا حالا مجبور است قدرت خود را بین خلیج‌فارس و دریای سرخ تقسیم کند

اتحاد مقدس؛ سد پولادین در برابر دشمن(یادداشت روز)

آمریکا 13 میلیارد دلار پول نفت ونزوئلا را بالا کشید

۷ تصمیم عملیاتی برای تأمین برق صنایع و پایداری تولید به تصویب رسید

اعتراف رسانه آمریکایی به عبور موفق موشک‌های ایرانی از سامانه‌های پدافندی واشنگتن در منطقه

داغ میناب دوباره تازه شد؛ بقایای پیکر ۳۴ شهید دانش‌آموز در خاک آرام گرفت

690 هزار فروشگاه اقلام کالابرگ را عرضه می‌کنند