کد خبر: ۳۳۴۵۸۵
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
بیش از ۲۴۵۰ اثر متقاضی حضور در جشنواره فیلم کوتاه تهران شدند
با پایان مهلت ثبتنام چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، ۲ هزار و ۴۵۶ اثر برای حضور در بخش ملی این رویداد ثبت شد؛ آماری که این دوره را به یکی از پرمخاطبترین دورههای جشنواره در سالهای اخیر تبدیل کرده است. از مجموع آثار رسیده، هزار و ۷۰۴ فیلم داستانی، ۳۱۷ مستند، ۲۶۶ فیلم تجربی و ۱۶۹ پویانمایی هستند و ۱۸۸ اثر نیز در بخش ویژه «کتاب و سینما (اقتباس)» به رقابت خواهند پرداخت.
آثار ثبتشده پس از پایان مهلت ارسال، وارد مرحله انتخاب میشوند و اسامی فیلمهای راهیافته به بخش مسابقه در نیمه دوم شهریور اعلام خواهد شد. چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی، از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار میشود.