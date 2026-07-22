صادرات انیمیشن؛ مسیری برای درآمد ارزی

نشست هم‌اندیشی سرمایه‌گذاران صنعت پویانمایی و سازمان توسعه تجارت با حضور فعالان این حوزه برگزار شد و در آن، امیر روشن‌بخش، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت، از ظرفیت‌های قانونی صادرات محصولات فرهنگی و انیمیشن سخن گفت. وی با اشاره به معافیت کامل مالیاتی درآمدهای حاصل از صادرات خدمات فرهنگی، تأکید کرد صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را در سامانه جامع تجارت ثبت و از مشوق‌های حمایتی و تسهیلات ویژه این بخش استفاده کنند.

در این نشست همچنین اعلام شد که درآمد صادراتی صنعت انیمیشن ایران در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیون دلار بوده و برآورد می‌شود این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۵ میلیون دلار رسیده باشد. ناصر جاهدنیا، مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی، با اشاره به تأثیر محدودیت‌های اینترنتی بر فعالیت استودیوهای انیمیشن، گفت بسیاری از فعالان این حوزه تاکنون از ظرفیت‌های قانونی صادرات و معافیت‌های مالیاتی استفاده نکرده‌اند و بهره‌گیری از این امکانات می‌تواند به تقویت جریان مالی و توسعه صنعت پویانمایی کشور کمک کند.