کد خبر: ۳۳۴۵۸۲
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
رجزخوانی کارگردان سینما برای آمریکا
دانش اقباشاوی، کارگردان جوان سینمای کشورمان در واکنش به حملات متجاوزانه ارتش تروریست ایالات متحده به خاک ایران، برای آمریکا رجز خواند.
«تهران رو بزنند تهران میمانم، خوزستان رو بزنند میام خوزستان. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم.» این جملات پرمعنایی است که دانش اقباشاوی، کارگردان جوان و مستعد سینمای ایران در واکنش به حملات تجاوزکارانه ارتش تروریست آمریکا به خاک کشورمان در صفحه شخصی خود به اشتراک گذاشته است.
این فیلمساز در حالی علیه دشمن متجاوز موضعگیری کرده است که در خوزستان به سر میبرد و پشت سرش، نمای زیبایی از مسجد جامع خرمشهر دیده میشود. اقباشاوی چندی قبل هم در واکنش به قهرمانی تیم ملی فوتبال اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ نوشته بود که «غزه خوشحال است برای یامال و اسپانیا.»