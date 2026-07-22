داغ میناب دوباره تازه شد؛ بقایای پیکر ۳۴ شهید دانشآموز در خاک آرام گرفت
۶۲ پارهتن از 34 شهید دانشآموز دبستان شجره طیبه میناب که در کاوش دوباره آوارهای این مدرسه شناسایی شد، بر دستان مردم هرمزگان تشییع شد. ملت بزرگ ایران در انتظار انتقام تکتک شهدای میناب و همه شهدای جنگ رمضان از دشمن خونخوار
آمریکایی-صهیونیستی است.
داغ شهدای دبستان شجره طیبه میناب دوباره زنده شد. در کاوش دوباره آوارهای دبستان شجره طیبه میناب، ۶۲ پارهتن متعلق به 34 شهید دانشآموز شناسایی شدند؛ اعضای پیکر این شهدا روز چهارشنبه بر دستان مردم هرمزگان تشییع شد.
همچنین، مراسم اقامه نماز بر پیکر شهدای مدرسه شجره طیبه میناب صبح دیروز برگزار شد. این پارهتنها سهشنبه شب نیز در اجتماع بزرگ مردم بندرعباس بر دستان مردم تشییع شد. پدران و مادران داغدار مینابی، پیش از این با حضور در محل آمادهسازی تابوتهای شهدا، با آنچه از پیکر فرزندانشان باقی مانده بود، آخرین وداع را کردند. در این مراسم، مادران داغدار مینابی با حضور بر مزار فرزندانشان، وداع جگرسوزی با پارهتنهای تازه شناساییشده انجام دادند. قطعاتی از پیکر مطهر شهید امیرعلی کمالی، از شهدای دانشآموز مدرسه شجره، پس از پنج ماه جستوجو و تفحص شناسایی شد. انتشار این خبر، پایان چشمانتظاری خانواده این شهید، بهویژه مادر داغدارش شد.
رئیسکل دادگستری هرمزگان گفت: با وجود چندین مرحله عملیات تخصصی تفحص در مدرسه شجره طیبه میناب و مناطق اطراف آن، تاکنون هیچ بخشی از پیکر شهید «ماکان نصیری» پیدا نشده است. به گفته وی، موشک آمریکایی در لحظه اصابت مستقیماً به محل حضور این کودک برخورد کرده بود. در حمله موشکی آمریکایی-صهیونیستی به دبستان شجره طیبه میناب در ۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶۸ دانشآموز و معلم به شهادت رسیدند. پیکر این شهدا پس از کشف، شناسایی و تشییع در گلزار شهدای میناب به خاک سپرده شد. همچنین در این حمله بیش از ۱۱۰ نفر نیز مجروح شدند. ملت بزرگ ایران در انتظار انتقام تک تک شهدای میناب و همه شهدای جنگ رمضان از دشمن خونخوار آمریکایی-صهیونیستی است.