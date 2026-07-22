۷ تصمیم عملیاتی برای تأمین برق صنایع و پایداری تولید به تصویب رسید

در پی طرح مطالبات صنعتگران درباره محدودیت‌های تأمین برق واحدهای تولیدی در مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت، رئیس‌جمهور با صدور دستور برگزاری نشست فوری با حضور مسئولان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیرو و نمایندگان بخش خصوصی، راهکارهای تأمین پایدار انرژی صنایع را مورد بررسی قرار داد که در پایان این نشست، هفت تصمیم مهم و عملیاتی برای تأمین برق صنایع و پایداری تولید به تصویب رسید.

در پی طرح مطالبات فعالان اقتصادی وصنعتگران در مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت درباره محدودیت‌های تأمین برق واحدهای تولیدی، رئیس‌جمهور با قید فوریت دستور برگزاری نشست ویژه‌ای را تنها ساعاتی پس از پایان این مراسم صادر کرد و این نشست عصر روز سه‌شنبه (30 تیر 1405) برگزار شد.

در این نشست سه‌ساعته که به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و نمایندگان تشکل‌های صنعتی و صنفی برگزار شد؛ ابعاد مختلف وضعیت تأمین برق صنایع، چالش‌های موجود و راهکارهای اجرائی برای حفظ پایداری تولید به‌صورت تفصیلی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، نمایندگان بخش صنعت و اصناف با تشریح وضعیت واحدهای تولیدی، مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات خود در حوزه تأمین انرژی با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در شبکه برق کشور ناشی از خسارات وارده به زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ تحمیلی اخیر را مطرح کردند. همچنین برخی چالش‌های حقوقی و اجرائی میان واحدهای تولیدی و صنعتی با وزارت نیرو تشریح شد.

در ادامه، مسئولان وزارت نیرو ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت شبکه سراسری برق، شرایط حاکم بر تولید و توزیع انرژی، محدودیت‌های موجود و برنامه‌های مدیریت بار، به ابهامات و مسائل مطرح‌شده از سوی نمایندگان صنایع پاسخ داده و راهکارهای پیشنهادی برای تأمین پایدار برق بخش تولید را تبیین کردند.

در ادامه نشست، پس از بررسی کارشناسی پیشنهادهای ارائه‌شده، هفت تصمیم مهم با دستور رئیس‌جمهور و در راستای حمایت از تولید، صیانت از اشتغال و افزایش پایداری تأمین انرژی صنایع و اصناف به تصویب رسید.

پزشکیان در این نشست با تأکید بر جایگاه راهبردی صنایع و اصناف در اقتصاد ملی، رفع موانع تولید را از اولویت‌های اساسی دولت دانست و تصریح کرد: حفظ ثبات و پایداری چرخه تولید و صنعت، به‌ویژه با توجه به نقش آن در اشتغال و امنیت اقتصادی کشور، از مهم‌ترین اولویت‌های دولت است. اعتقاد داریم چرخ صنعت باید بدون وقفه به حرکت خود ادامه دهد و امروز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مقاومت و اقتدار ملی، حفظ پایداری اقتصاد کشور است؛ هدفی که جز با حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و صنعتگران محقق نخواهد شد.

رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر اینکه دولت مدیریت مصرف انرژی را از مجموعه دستگاه‌های اجرائی آغاز کرده است، اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های دولتی، از نهاد ریاست‌جمهوری تا وزارتخانه‌ها و سایر مجموعه‌های اجرائی، مکلف به اجرای برنامه‌های کاهش مصرف، حذف مصارف غیرضرور و ارتقای بهره‌وری انرژی شده‌اند. ما برای تضمین پایداری تأمین انرژی بخش تولید، صرفه‌جویی را از خود آغاز کرده‌ایم.

دکتر پزشکیان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای ارتقای بهره‌وری انرژی در واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: صنعتگران و تولیدکنندگان نیز می‌توانند با اجرای راهکارهای مدیریتی و استفاده از فناوری‌های بهره‌ور، بدون کوچک‌ترین خدشه به فرآیند تولید، سهم قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری ایفا کنند.

استفاده غیرمجاز از برق صنعتی

برای استخراج رمزارز، قابل قبول نیست

رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت ایفای نقش مؤثر تشکل‌های صنعتی در نظارت بر نحوه مصرف انرژی در واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: استفاده غیرمجاز از برق صنعتی برای فعالیت‌هایی نظیر استخراج رمزارز، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. تشکل‌های صنعتی باید در این زمینه مسئولانه عمل کرده و بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه خود نظارت داشته باشند؛ چرا که تخلف یک واحد صنعتی، به اعتبار کل بخش صنعت لطمه وارد کرده و تضییع حقوق مردم و کشور محسوب می‌شود.

دکتر پزشکیان همچنین با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره افزایش غیرمتعارف قیمت پنل‌های خورشیدی مورد نیاز صنایع، دستور بررسی فوری این موضوع را صادر کرد و تأکید کرد: باید مشخص شود منشأ این افزایش قیمت چیست؛ چنین وضعیتی قابل پذیرش نیست و لازم است با بررسی دقیق، نسبت به اصلاح آن اقدام شود.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این نشست، هفت مصوبه مهم با دستور رئیس‌جمهور به تصویب رسید که مهم‌ترین آنها عبارت است از:

- برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با واحدهای صنعتی متخلف در حوزه مصرف برق و ابطال پروانه فعالیت واحدهای متخلف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

- ایجاد سازوکارهای لازم برای فعالیت واحدهای صنعتی در روزهای جمعه با هماهنگی شورای‌عالی کار، به‌منظور جبران بخشی از محدودیت‌های تولید.

- کاهش برنامه محدودیت تأمین برق شهرک‌های صنعتی از دو روز در هفته به یک روز.

-الزام مجتمع‌های پتروشیمی به تأمین برق مورد نیاز خود از طریق خرید برق سبز از بورس انرژی، به‌منظور آزادسازی ظرفیت شبکه برای تأمین برق صنایع.

- الزام مگامال‌ها و مراکز بزرگ تجاری به کاهش مصرف انرژی از طریق کاهش ساعات فعالیت، به‌ویژه در دو ماه پایانی فصل گرم سال.

- اجرای برنامه فراگیر اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی از سوی دستگاه‌های مسئول و رسانه‌ها برای دعوت مردم به مدیریت مصرف انرژی با هدف حمایت از تولید، حفظ اشتغال و پایداری اقتصاد کشور.

- اختصاص ظرفیت‌های جدید ایجادشده در شبکه برق کشور به طرح‌های توسعه‌ای و واحدهای صنعتی.

همچنین مقرر شد کارگروهی مشترک میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط برای نظارت بر اجرای مصوبات و دستورات ابلاغی رئیس‌جمهور تشکیل شود.

تصویب لایحه کنوانسیون دریای خزر در جلسه هیئت دولت

خبر دیگر اینکه، جلسه هیئت دولت صبح روز چهارشنبه 31 تیرماه 1405، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با قدردانی از مردم زحمت‌کش استان‌های جنوبی، مدیران محلی و تمامی مسئولان دستگاه‌های اجرائی که برای همراهی با مردم به این مناطق سفر کرده بودند، بر ضرورت توجه ویژه به مشکلات زیرساختی این استان‌ها تأکید

کرد.

در ادامه، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرائی رئیس‌جمهور، گزارشی از سفر استانی ارائه کرد و با بیان اینکه علی‌رغم پرواز پهپادهای دشمن در آسمان، نیروهای وزارت راه و شهرسازی بدون وقفه به احداث راه‌های فرعی مشغول بودند تا مردم و رانندگان با مشکل تردد مواجه نشوند، بر ضرورت انجام اقدامات اساسی برای ترمیم خسارت‌ها تأکید کرد.

قائم پناه با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان وزارت نیرو افزود: در گرمای 54 درجه، پرسنل وزارت نیرو با تلاش شبانه‌روزی پست‌های برق آسیب‌دیده را در کمترین زمان ممکن اصلاح کردند. همچنین دیدار با خانواده‌های شهدا و جانبازان، تأثیر بسزایی در روحیه آنان داشت. همچنین مدیران منطقه عسلویه و پارس جنوبی در طول 40 روز جنگ، در حالی که موشک‌های دشمن در هوا بود، با مدیریت سریع، آتش‌سوزی را مهار کرده و در آواربرداری، تمامی قطعات و لوله‌ها را با دقت بیرون آورده و کدگذاری کردند تا هزینه بازسازی به پایین‌ترین سطح ممکن برسد.

معاون اجرائی رئیس‌جمهور همچنین به درخواست صرفه‌جویی در مصرف برق از مردم اهواز اشاره کرد و گفت: با همراهی مردم، در یک شب دو هزار مگاوات صرفه‌جویی صورت گرفت که نشان از ظرفیت بالای همکاری مردم دارد.

در بخش دیگر این جلسه فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی طی گزارشی از سفر به استان‌های جنوبی، همدلی بی‌نظیر میان مردم و مسئولان استانی را غیرقابل‌توصیف خواند و با اشاره به آسیب‌های وارده از سوی دشمن به زیرساخت‌ها به‌ویژه تونل‌ها و پل‌ها، هشدار داد که با آغاز فصل بارندگی، ضرورت ترمیم، اصلاح و حتی بازسازی برخی از این سازه‌ها به‌صورت عاجل بیش از پیش احساس می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به موضوع میناب و حادثه مدرسه شجره طیبه اشاره کرد و گفت: این منطقه نیازمند توجه همه‌جانبه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است؛ خوشبختانه ستاد ملی میناب در دولت به تصویب رسیده و زمینه اقدامات بخش خصوصی و خیرین نیز فراهم شده است. همچنین لنج‌های مردم آسیب دیده‌اند که باید برای جبران خسارت آنان نیز چاره‌اندیشی شود.

وزیر نیرو نیز در گزارشی ضمن تأیید ترمیم پست‌های برق آسیب‌دیده در کمتر از 24 ساعت، صرفه‌جویی دو هزار مگاواتی را نشانه توانمندی و همبستگی ملی دانست.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، نیز گزارشی از آخرین مباحث و تحولات مرتبط با جنگ آمریکا علیه کشورمان به هیئت دولت ارائه داد.

در بخش دیگری از جلسه هیئت دولت با فوریت، لایحه معاهده (کنوانسیون) وضعیت حقوقی دریای خزر را به تصویب رساند. با توجه به اینکه تعیین حدود و ثغور بستر دریای خزر، محل اختلاف ایران با سایر طرف‌ها بود و این بند از معاهده خارج شده است، سایر مواد مورد تأیید قرار گرفت و این لایحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

همچنین موضوع وضعیت نیروهای شرکت که پیش‌تر در جلسات هیئت دولت مطرح شده بود، امروز به تصویب نهائی رسید.