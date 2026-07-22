در حالی که تأیید مرگ چهار نظامی آمریکایی در حملات ایران فشارها بر دولت دونالد ترامپ را تشدید کرده، شبکه «سی.‌بی.‌اس ‌نیوز»

توان موشکی تهران را دردسرساز خواند.

شبکه آمریکایی «سی.‌بی.‌اس ‌نیوز»

در گزارشی آورده است که وقتی موشک‌های ایرانی به اهداف خود می‌رسند، این یعنی که پدافند آمریکا و متحدانش یا نتوانسته‌اند آنها را رهگیری کنند یا نتوانسته‌اند آنها را به‌موقع شناسایی کنند.

پس از پاسخ‌های نظامی تلافی‌جویانه ایران به پایگاه موفق السلطی در اردن، ارتش آمریکا ابتدا اعلام کرد که دو نظامی در این حمله کشته و یک نفر دیگر مفقود شد اما چند روز بعد اعلام کرد که آن نظامی مفقود هم کشته شد.

وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو درباره تلفات این حمله گفته بود: «یکی از موشک‌ها نفوذ کرده است...یک موشک نفوذ کرده است. ما تقریباً همه موشک‌ها را سرنگون کردیم. یکی از موشک‌ها نفوذ کرده است... این دلخراش است».

شبکه سی.‌بی.‌اس نیوز اما نوشت؛ «این یک حادثه جداگانه نبوده است. همین پایگاه (موفق السلطی) طی

۴۸ ساعت گذشته دو بار مورد حمله قرار گرفته بود که اصابت مستقیم آنها منجر به زخمی شدن ده‌ها پرسنل آمریکایی شده بود».

در این گزارش آمده است که موشک‌های هدفمند ایرانی «بارها به پدافندهای موشکی اردن و ایالات متحده نفوذ کرده‌اند، در حالی که موشک‌ها و پهپادهای ایرانی بیشتری در حملات بعدی رهگیری شده‌اند».

سی.‌بی.‌اس نیوز به سراغ سخنگوی فرماندهی تروریستی مرکزی آمریکا (سنتکام) تیم ‌هاوکینز رفت و نظر او را درباره تلفات در اردن جویا شد.

به روایت این رسانه آمریکایی، ‌هاوکینز در پاسخ به این سؤال که موشک‌های ایرانی چگونه به پایگاه رسیده‌اند، از بحث در مورد بررسی‌های جاری خودداری کرد.

سخنگوی سنتکام گفت که نیروهای آمریکایی و شرکایش «ده‌ها موشک و پهپاد پرتاب شده توسط ایران به سمت کشورهای همسایه خلیج‌فارس را خنثی کردند، اما متأسفانه تعداد کمی از آنها عبور کرده و تأثیر گذاشتند».

دیروز، دونالد ترامپ مدعی شد که دیگران مسئول این شکست دفاعی (در پایگاه موفق السلطی) هستند. رئیس‌جمهور آمریکا گفت که «اپراتورهای دیگری» در پایگاه وجود داشتند که «چیزی را از خود عبور دادند.» وی افزود: «آنها (ایران) چیزی را در اردن از خود عبور دادند و ما اپراتورهای دیگری داشتیم». ترامپ همچنین بدون تعیین اینکه این اپراتورها چه کسانی هستند، گفت: «ما بهترین تجهیزات جهان را داریم، می‌دانید، تقریباً همه چیز را متوقف کرده‌ایم. اما وقتی به دیگران اجازه می‌دهید کار خود را با ایالات متحده انجام دهند، ما هم به دیگران اجازه می‌دهیم کار را انجام دهند و گاهی اوقات اوضاع به خوبی پیش نمی‌رود».

به روایت سی.‌بی‌.اس نیوز، پنتاگون بعد از سخنان ترامپ تأیید کرد که «نزدیک به ۱۰۰ نفر از اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده در حملات ماه جاری ایران در سراسر منطقه مجروح شده‌اند، البته بدون لحاظ آخرین حمله مرگبار در اردن». به گزارش فارس، سپهبد بازنشسته اردنی قاصد محمود، افزایش اثربخشی حملات ایران را به بهبود فناوری موشکی نسبت داد. او گفت: «ایرانی‌ها فناوری موشکی پیشرفته‌ای دارند.» او توضیح داد که آنها موشک‌ها و پهپادها را برای غلبه بر پدافند هوائی ترکیب می‌کنند». به گفته سپهبد اردنی، این تغییرات مسیر در آخرین لحظه، رهگیری موشک‌ها را بسیار دشوارتر می‌کند. وی افزود: «ایرانی‌ها از موشک‌های ساده برای منحرف کردن رادار استفاده می‌کنند. سپس موشک‌های با کیفیت‌تری شلیک می‌کنند که هدف نهائی آنها را در

۳۰ یا ۴۰ کیلومتر آخر تغییر می‌دهد».