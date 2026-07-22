بقایی: مدیرکل آژانس و نامزد دبیرکلی سازمان ملل کجاست؟!
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از تداوم حملات و تهدیدهای آمریکا علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز کشور، ضمن طرح این پرسش که «رافائل گروسی کجاست؟»، سکوت مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قبال این اقدامات را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد حملات به تأسیسات هستهای ایران نقض آشکار حقوق بینالملل و مقررات آژانس است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به حملات و تهدیدهای آمریکا علیه تاسیسات و مراکز هستهای ایران با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حملات و تهدیدهای مکرر آمریکا علیه تاسیسات هستهای صلحآمیز ایران نه تنها خلاف همه اصول و مبانی منشور ملل متحد و حقوق بینالملل و نیز قطعنامههای ذیربط شورای حکام و کنفرانس عمومی آژانس و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل است بلکه اساسا نشانه دشمنی عمیق آمریکا با علم و دانش و توسعه ایران است». وی در ادامه این پیام اشاره کرد: «فعالیتهای هستهای ایران بر اساس تعهدات پادمانی به آژانس اعلام شده است. تمرکز بیمارگونه آمریکا بر کوه کلنگ که هیچ فعالیت هستهای در آن وجود ندارد، چیزی جز بهانهجویی برای تخریب و ویرانگری نیست». بقایی به کنایه نوشت: «راستی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و نامزد دبیرکلی سازمان ملل کجاست؟!». سخنگوی سیاست خارجه در ادامه پیام اشاره کرد: «ایرانیان با تمام توان در برابر کینهتوزی آمریکا و هرگونه تعرض به حاکمیت و امنیت ملی کشورشان میایستند».
گفتنی است، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز سهشنبه (30 تیر 1405) در پاسخ به خبرنگاران با تکرار تهدیدهای خود ادعا کرده بود که به زودی به تاسیسات در حال ساخت هستهای جمهوری اسلامی ایران در کوه کلنگ حمله نظامی انجام خواهد داد. در سالهای گذشته تاسیسات در حال ساخت ایران در منطقه کوه کلنگ در نزدیکی نطنز به شدت مورد توجه رسانههای خارجی قرار گرفته است و در روزهای گذشته دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بارها تهدید کرده است که به این محل حمله نظامی خواهد کرد.