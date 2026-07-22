شکست راهبرد آمریکا علیه شهرهای موشکی ایران

رئیس‌جمهور آمریکا در حالی مدام از نابودی توان موشکی و دفاعی ایران سخن می‌گوید که رسانه‌های آمریکایی اذعان کرده‌اند ایران توان موشکی خود را حفظ کرده و آسیب‌های وارده را نیز بازسازی کرده است.

در میانه دروغ‌های مداوم دونالد ترامپ در مورد نابودی «صد درصدی» توان نظامی ایران، وال‌استریت ژورنال در گزارشی تأکید کرده است که موشک‌های بالستیک ایران همچنان پرقدرت عمل می‌کنند.

این روزنامه در ادامه اعتراف کرده که ایران با حملات «مرگبار» به یک پایگاه هوائی در اردن، ثابت کرده است که همچنان زرادخانه قابل‌توجهی از موشک‌ها و پهپادها در اختیار دارد که همچنان نیروهای آمریکایی و متحدان منطقه‌ای ایالات متحده را تهدید می‌کند.

در این گزارش آمده است که به گفته تحلیلگران نظامی، حمله روز جمعه به پایگاه هوائی موفق‌السلطی که منجر به کشته شدن سه سرباز آمریکایی شد، احتمالاً با مؤثرترین موشک‌های تهران از جمله سامانه میان‌برد «خیبرشکن» انجام شده است.

به گزارش فارس، این حملات در شرایطی انجام شده که آمریکا و اسرائیل با توهم نابودی شهرهای موشکی ایران، بارها این زیرساخت‌های موشکی را هدف قرار داده بودند. با وجود تمامی این حملات و برخی آسیب‌ها به این تأسیسات، بازسازی‌ها انجام شده و به اذعان وال‌استریت ژورنال، از برخی از همان پایگاه‌ها، منافع آمریکا در منطقه هدف قرار گرفته‌اند.

وال‌استریت ژورنال این موضوع را «چالشی ادامه‌دار» برای آمریکا توصیف کرده است. این روزنامه تأکید کرده که با وجود گذشت بیش از یک هفته از، ازسرگیری حملات هوایی، آمریکا هنوز نتوانسته است توانایی تهران برای تلافی‌جویی را مهار کند.

به گفته تحلیلگران نظامی، حملات متوالی ایران به نیروهای آمریکایی در اردن نشان می‌دهد تهران ذخایر موشکی خود را تمام نکرده و حتی در فرار از سامانه‌های پدافند هوائی آمریکا ماهرتر هم شده است.

ایران هزینه جنگ را

برای آمریکا بالا می‌برد

به اعتقاد تحلیلگر وال‌استریت ژورنال، هدف ایران، افزایش هزینه تداوم درگیری برای آمریکا است تا ترامپ مجبور به عقب‌نشینی شده و برای توافقی مذاکره کند که کنترل تنگه هرمز را در اختیار تهران باقی بگذارد.

تام کاراکو، کارشناس موشکی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، تأکید کرده که «ایرانی‌ها با تماشای دهه‌ها نحوه جنگیدن آمریکا، زیرساختی کلی ساخته‌اند که برای تاب‌آوردن در برابر جنگ با آمریکا طراحی شده است.» او تصریح کرده که دفاع در برابر این حملات، برای آمریکا دشوار شده است.

ران کوخاو، فرمانده پیشین نیروهای پدافند هوائی و موشکی اسرائیل نیز اذعان کرده که با توجه به هدف قرار گرفتن رادارها و سامانه‌های پدافندی پایگاه‌های آمریکا، احتمالاً موشک‌های بیشتری از سوی ایران در آینده از این سامانه‌ها عبور

خواهند کرد.