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کد خبر: ۳۳۴۵۷۳
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
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پیام تسلیت رهبر انقلاب به مناسبت درگذشت مادر شهیدان مظفر

حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت مادر گران‌قدر و پرهیزکار شهیدان مظفر را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای حسین مظفر! سلام علیکم؛
درگذشت والدۀ مکرمه و مادر فداکار و صبور شهیدان سرافراز حسن، علی و رضا مظفر (رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم) را به جنابعالی و سایر بازماندگان محترم و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تسلیت می‌گویم.
این بانوی گران‌قدر و پرهیزکار با پرورش فرزندانی مؤمن و متعهد به دفاع از حریم انقلاب اسلامی به مقام رفیع قرب الهی نائل آمده است. امید است روح مطهر ایشان درکنار ارواح طیبه فرزندان شهیدش، غریق رحمت و رضوان الهی گردد.
سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

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