پیام تسلیت رهبر انقلاب به مناسبت درگذشت مادر شهیدان مظفر

حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت مادر گران‌قدر و پرهیزکار شهیدان مظفر را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حسین مظفر! سلام علیکم؛

درگذشت والدۀ مکرمه و مادر فداکار و صبور شهیدان سرافراز حسن، علی و رضا مظفر (رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم) را به جنابعالی و سایر بازماندگان محترم و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تسلیت می‌گویم.

این بانوی گران‌قدر و پرهیزکار با پرورش فرزندانی مؤمن و متعهد به دفاع از حریم انقلاب اسلامی به مقام رفیع قرب الهی نائل آمده است. امید است روح مطهر ایشان درکنار ارواح طیبه فرزندان شهیدش، غریق رحمت و رضوان الهی گردد.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای