سرویس سیاسی-

جنگ زیرساختی که با ادعای مهار تهران آغاز شد، اکنون به نقطه‌ای فرساینده برای سنتکام و اقتصاد آمریکا رسیده است. اعتراف مقامات کاخ سفید، اذعان اندیشکده‌ها به ناتوانی پدافند آمریکایی و سایه سنگین هزینه‌های میلیاردی، همگی گواهی بر بن‌بست ترامپ قمارباز‌اند.

بار دیگر هیزم‌بیار معرکه، خود را در میان آتشی که افروخته بود گرفتار دید. واشنگتن که پندار خام «ضربه به زیرساخت‌ها» و فلج‌سازی توان بازدارندگی ایران در جنوب کشور و تنگه استراتژیک هرمز را در سر می‌پروراند، امروز در برابر پاسخی همه‌جانبه، روشمند و ویرانگر زانو زده است. نزدیک به دو هفته از آغاز دور جدید تجاوزات ارتش تروریست آمریکا می‌گذرد؛ نبردی که با هدف از میان برداشتن اقتدار منطقه‌ای ایران بر آبراه حاکمیتی خود طراحی شد، اما در کوتاه‌ترین زمان ممکن، موازنه قوا را به زیان کاخ‌سفید رقم زد.

سنگینی ضربات جبهه خودی و ناکامی محاسباتی آمریکا تا جایی پیش رفته که حتی مجریان و استراتژیست‌های کاخ سفید را به اعتراف واداشته است. روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در حاشیه نشست «آسه‌آن» ناچار شد تعارفات دیپلماسی را کنار بگذارد و صراحتاً به ابعاد صدمات وارد شده اذعان کند. از سوی دیگر، ترامپ قمارباز که ترسش از برهم‌خوردن معادلات انرژی منطقه را پشت تهدیدهای توخالی پنهان می‌کند، باز هم به لفاظی رو آورده؛ غافل از اینکه پاسخ‌های طراحی‌شده در تهران، معادلات واشنگتن را وارد مرحله «بجنگ تا بجنگیم»

کرده است.

شهوت نفت

و رؤیای ناکام کاخ سفید

برای درک رفتار دونالد ترامپ باید همیشه فاکتور نفت را در صدر معادلات قرار داد. چشمان رئیس‌جمهور کاسب‌کار آمریکا از سال‌ها پیش به منابع سرشار منطقه و به‌ویژه نفت باارزش ایران دوخته شده است. در سال ۱۹۸۷-همان زمانی که هنوز افشاگری‌های جزیره اپستین رسوایی به بار نیاورده بود-ترامپ در سخنرانی خود صراحتاً پرسیده بود: «چرا نتوانیم وارد شویم و بخشی از نفت آن‌ها را که در نزدیکی دریاست تصاحب کنیم؟» همان نگاه تاجرانه و استعماری امروز نیز محرک اصلی تحرکات نظامی سنتکام در منطقه است. تا جایی که او در جریان جنگ رمضان مستقیماً خوی استعماری خود را نشان داد و گفت:« مایلم نفت ایران را تصاحب کنم.»

با این حال، واقعیت‌های میدانی دو هفته اخیر نشان داد که رؤیای تصاحب منابع انرژی، به کابوسی سنگین برای واشنگتن بدل شده است. مقامات آمریکایی که تا دیروز مدعی تسلط کامل بر تنگه هرمز بودند، اکنون پس از مواجهه با بازسازی سریع زرادخانه موشکی و پهپادی ایران و حملات متقابل سنگین، بار دیگر به تهدیدهای انفعالی متوسل شده‌اند. ترامپ اخیراً مدعی شده است که در صورت شلیک به هر شناوری در تنگه هرمز، یک پل یا نیروگاه را در ایران هدف قرار خواهد داد!

معادله زیرساخت

در برابر زیرساخت

به گزارش تسنیم، یک منبع مطلع نظامی در پاسخ به این تهدیدات جدید ترامپ، موضع راهبردی و اراده فولادین تهران را مخابره کرد. بر اساس این موضع‌گیری، عبور و مرور از تنگه هرمز تنها در صورت هماهنگی با ایران و ذیل ترتیبات بومی امنیت در دسترس خواهد بود و هرگونه تعدی دشمن، هزینه‌ای معادل نابودی شریان‌های اصلی انرژی منطقه برای آمریکا خواهد داشت.

پیام ایران شفاف است: اگر دشمن دست به جنگ زیرساختی بزند، نیروهای مسلح ایران تمامی تاسیسات حیاتی و شریان‌های انرژی منطقه را که آمریکا در آن‌ها ذی‌نفع است، زیر ضربات کوبنده خواهند برد. تجربیات ده روز اخیر باید این اطمینان را به سردمداران واشنگتن داده باشد که نیروهای ایرانی اراده و توان انهدام هر نقطه‌ای را دارا هستند؛ لذا قمار دوباره ترامپ، حاصلی جز رسوایی تاریخی بیشتر برای او

نخواهد داشت.

فرسایش نقطه‌ای سنتکام

برخلاف شلیک‌های وسیع و بی‌هدف دشمن، استراتژی نیروهای مسلح بر «فرسایش نقطه‌ای و زیرساختی» مراکز حساسی متمرکز شده که شریان حیاتی سنتکام به شمار می‌روند. طبق اخبار اطلاعیه‌ای و گزارش‌های میدانی منتشر شده، طی ۲۴ ساعت گذشته، سلسله‌عملیات‌های هماهنگ «صاعقه» ارتش و «نصر ۲» سپاه پاسداران، سامانه‌های راداری پایگاه «علی‌السالم» و «بوبیان» کویت، سوله‌ها و پهپادهای9-MQ در پایگاه‌های «ملک فیصل» و «پرنس حسن» اردن، و تأسیسات نگهداری هواپیما در پایگاه «شیخ عیسی» بحرین را به طور کامل هدف قرار داده و از رده عملیاتی خارج ساختند.

این حملات مؤثر در کنار هشدار صریح قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص)

مبنی بر اینکه هرگونه تعدی به مراکز حساس و هسته‌ای کشور به معنای توسعه رسمی جنگ در کل منطقه و هدف قرار گرفتن تمامی منافع واشنگتن و حامیان آن است، طرف آمریکایی را در انفعال کامل فرو برده است.

از حاشیه نشست آسه‌آن

تا گزارش اندیشکده‌ها

شکست ساختاری آمریکا دیگر قابل پرده‌پوشی نیست؛ اعتراف صریح روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در حاشیه نشست آسه‌آن که تاکید کرد: «چند هفته اخیر حملات ایران بسیار ویران‌کننده بوده و آسیب‌های زیادی به نیروهای آمریکایی وارد شده است»، نقطه عطفی در پذیرش ناکامی سنتکام محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، منابع غربی و بین‌المللی نیز ابعاد بیشتری از این اعترافات را روشن می‌سازند:

اندیشکده «مؤسسه مطالعات جنگ» با استناد به داده‌های میدانی تایید کرد علت اصلی عجز سامانه‌های پدافندی نظیر پاتریوت در رهگیری موشک‌های ایران، بهره‌گیری تهران از فناوری موشکی سرعت‌بالا و مانورپذیری پیش از اصابت است که پدافند دشمن را کاملاً جا می‌گذارد.

از طرفی، تصاویر ماهواره‌ای باکیفیت انتشاریافته، خسارت ساختاری شدید به ساختمان‌های اصلی استقرار نیروها در پایگاه «برج ۲۲»

در شمال شرق اردن (مرز سوریه و عراق) را به اثبات رسانده است.

همچنین بر اساس آمارهای منتشرشده، ده‌ها تروریست آمریکایی زخمی و چندین نفر کشته شده‌اند و بالگردهای بلک‌هاوک در پایگاه‌های منطقه‌ای آسیب دیده‌اند. پنتاگون رسماً توان محافظت از ۵۰ هزار سرباز خود در ۲۰ پایگاه غرب آسیا را از دست داده است.

باتلاق خودساخته

و سایه ویتنام بر سر ترامپ

تحلیل رسانه‌های فرامنطقه‌ای همچون «میدل‌ایست‌آی» حاکی از آن است که واشنگتن و تل‌آویو در یک «حلقه نابودی خودساخته» گرفتار شده‌اند. ادعاهای قبلی ترامپ مبنی بر «محو و نابودی توان ایران» کاملاً ساختگی از آب درآمده و او اکنون مجبور است تمام عملیات را با هزینه‌ای به مراتب سنگین‌تر بازطراحی کند.

این جنگ تاکنون بیش از

۳۷.۵ میلیارد دلار روی دست پنتاگون خرج گذاشته و قیمت بنزین در ایالات متحده را به بالای ۴ دلار در هر گالن رسانده است. انسداد تنگه هرمز و احتمال بسته شدن کامل دریای سرخ توسط انصارالله یمن، هم‌اکنون مسیر نفتکش‌های بزرگ را تغییر داده و اقتصاد جهانی را شکننده کرده است. نظرسنجی‌ها در داخل آمریکا نشان می‌دهد ۷۷ درصد افراد مستقل این جنگ را کاملاً بی‌ارزش می‌دانند.

تحلیلگران بین‌المللی با یادآوری تجربه تلخ ۷ سال جنگ ویتنام و سقوط سایگون، هشدار می‌دهند که آمریکا باید پیش از تحمل خسارات بیشتر متوجه شود که پیروزی در برابر ایران و غرب آسیا امری غیرممکن است. نبرد اخیر نه تنها انسجام ملی ایرانیان را در حمایت از بازدارندگی کشور دوچندان کرده، بلکه آمریکا را در آستانه یک عقب‌نشینی فضاحت‌بار دیگر قرار داده است.

سخن آخر اینکه، جنگ زیرساختی که با ادعای مهار تهران آغاز شد، اکنون به کابوسی فلج‌کننده برای سنتکام و اقتصاد آمریکا بدل شده است. اعترافات مقامات کاخ سفید‌، اذعان اندیشکده‌ها به ناتوانی پدافند آمریکایی و سایه سنگین هزینه‌های میلیاردی، همگی گواهی بر بن‌بست راهبردی ترامپ هستند. واشنگتن یا باید از خیر قمار زیرساختی بگذرد و واقعیت قدرت ایران را بپذیرد، یا خود را برای هزینه‌های سنگین‌تر در معرکه‌ای آماده کند که خروجی جز یک عقب‌نشینی فضاحت‌بار دیگر نخواهد داشت.

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از سویی، بر اساس اطلاعیه‌ها صادر شده، سلسله ‌عملیات‌های هماهنگ صاعقه ارتش و عملیات نصر دو توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران، ضربات کلیدی و سنگینی را به لایه‌های پدافندی و مقر‌های استراتژیک نیروهای آمریکایی در سطح منطقه وارد کرده است.

مجموعه تاکتیکی رادارها درکویت توسط سپاه پاسداران منهدم شد

مجموعه تاکتیکی رادارها در پایگاه نظامی آمریکا در «علی السالم» و «جزیره بوبیان» کویت از رده عملیاتی خارج شدند.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه (31 تیرماه) طی بیانیه‌ای از جزئیات این اقدام پرده برداشت: «بسم الله قاصم الجبارین؛

ملت قهرمان و ستم‌ستیز ایران اسلامی، با عنایت خداوند متعال و دعای خیر شما مردم ایستاده در میدان، رزمندگان غیور سپاه در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر ۲ و پاکسازی منطقه از سامانه‌های راداری، با تهاجم به یک رادار هشدار اولیه، یک مجموعه رادار تاکتیکی در اطراف پایگاه علی‌السالم و سامانه راداری دیگری در جزیره بوبیان کویت، این تجهیزات را به طور کامل منهدم و از رده عملیات خارج کردند. عملیات تنبیه متجاوز ادامه دارد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم.»

قرارگاه خاتم الانبیا:

حمله به مراکز هسته‌ای

به معنای توسعه جنگ است

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) نیز موضع رسمی خود را در قبال تحرکات اخیر شفاف کرد: «آمریکای جنایتکار مراکز هسته‌ای و حساس ایران اسلامی را تهدید به حمله نموده است. اعلام می‌گردد چنانچه ارتش متجاوز و تروریست آن کشور وارد چنین مرحله‌ای بشود، آن را به عنوان توسعه جنگ در منطقه تلقی کرده و همه منافع آمریکا، هم‌پیمانان و حامیان آن کشور یاغی و شرور، هدف هجوم قدرتمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت.»

پایگاه و مراکز مهم آمریکا در کویت هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

در همین راستا، ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله بیست و یکم عملیات صاعقه، یگان‌های ارتش آمریکا در پادگان «الدوحه» کویت را هدف حملات پهپادی قرار داد.

طبق اعلام مرکز اطلاع‌رسانی ارتش، این اقدام در پاسخ به تکرار تعدی دشمن به مناطقی از کشورمان انجام شد که طی آن، «انبارهای مهمات» و «تجهیزات لجستیکی مرکز فرماندهی نیروهای زمینی» ارتش آمریکا در پادگان الدوحه در غرب کویت آماج پهپادهای انهدامی قرار گرفت.

پادگان الدوحه از مهم‌ترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در غرب کویت و مرکز پشتیبانی نیروهای آمریکایی در غرب آسیاست که حجم زیادی از تجهیزات و نیروهای زمینی، دریایی و هوائی در آن مستقر هستند. ارتش تأکید کرد نیروهای مسلح با اتحاد مقدس، آماده مقابله قاطع با هرگونه ماجراجویی دشمن هستند.

«انبار تجهیزات» ارتش آمریکا در پایگاه الازرق

هدف حملات پهپادی ارتش

در ادامه این نبردها، نیروهای ارتش در دور جدید حملات پهپادی و بیست و دومین مرحله عملیات صاعقه، «ساختمان‌های اسکان و رفاهی» و «انبار تجهیزات» ارتش آمریکا در پایگاه «الازرق» اردن را هدف قرار دادند.

همچنین پهپادهای انهدامی آرش، «انبار و سوله‌های بزرگ تجهیزاتی» و «آشیانه نگهداری و تعمیر هواپیماهای سنگین» آمریکا در پایگاه «شیخ عیسی» بحرین را زیر آتش گرفتند.

انهدام ۸ پهپاد، ۲ بالگرد سنگین و تلفات انسانی آمریکا

در حملات سپاه

آمارها و جزئیات به‌دست‌آمده از موج ۲۵ عملیات نصر ۲ نشان می‌دهد خسارات سنگینی به سوله پهپادهای MQ9، انهدام ۸ فروند پهپاد آکبند و ۲ فروند آماده به کار، ۲ فروند بالگرد سنگین آمریکایی و کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای متجاوز در پایگاه‌های «ملک فیصل» و «پرنس حسن» اردن وارد شده

است.

در اطلاعیه دیگری از سپاه پیرامون این ضربات آمده است:

«بسم الله قاصم الجبارین؛

ملت عظیم‌الشأن ایران اسلامی؛ حماسه حضور الهام‌بخش شما در خیابان‌ها عرصه را بر مستکبران تنگ‌تر می‌کند. حملات تجاوزکارانه آمریکا در شب‌های گذشته به بهانه تلافی انفجار کشتی‌های متخلف انجام می‌شد؛ اما شب گذشته با وجود عدم عبور هیچ شناوری از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه و عدم وقوع انفجار، ارتش آمریکا حمله هوائی و موشکی به مراکزی از کشورمان را تکرار کرد و اینک در حال دریافت پاسخ‌های کوبنده است.

رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در موج ۲۵ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک «یا حسن ابن علی‌(ع)» و تقدیم به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، پایگاه‌های آمریکایی در اردن را در هم کوبیدند. در مرحله اول، یک سوله آماده‌سازی اف-۱۵، یک سوله پهپادی شامل هشت پهپاد MQ9 نو و آکبند قبل از آماده‌سازی به طور کامل منهدم و به دو فروند دیگر خسارت سنگین وارد شد. در ادامه، به سوله نگهداری بالگردها و مرکز اسکان نیروها آسیب اساسی وارد شد که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای متجاوز گردید.تنها راه احیای بازدارندگی، تحمیل هزینه سنگین به متجاوز است. اگر این پاسخ‌ها اکتفا نکند و تجاوزات ادامه یابد، آماده عملیات پشیمان‌کننده‌ای می‌شویم که عزای عمومی در آمریکا را به دنبال خواهد داشت.

إن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم.»