حرف آخر!(گفت و شنود)
گفت: از تصمیم شجاعانه و غیرتمندانه انصارالله یمن برای محاصره دریایی عربستان چه خبر؟
گفتم: اعلام کردهاند که به هیچیک از کشتیهای عربستان یا حامل کالا برای عربستان اجازه عبور نخواهند داد.
گفت: ایول! خدا پشت و پناهشان.
گفتم: طی سه روز گذشته، انصارالله به چند کشتی که عازم عربستان بودند هشدار داد و کشتیها عقبنشینی کرده و بازگشتند.
گفت: ترکی المالکی، سخنگوی نیروهای ائتلاف سعودی گفته است این ائتلاف از کشتیهای تجاری خود در تنگه بابالمندب محافظت میکند و با هرگونه منبع تهدید، با قاطعیت و قدرت برخورد خواهد کرد.
گفتم: پس چرا نتوانسته از کشتیهای خود در مقابل حمله انصارالله محافظت کند؟!
گفت: چه عرض کنم؟! مثل همیشه قُمپز در کردهاند!
گفتم: یارو میگفت در همه دعواها و درگیرهايی که پیش میآید، حرف آخر را من میزنم! پرسیدند چه میگویی؟ گفت؛ میگویم غلط کردم و...!