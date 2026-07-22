حرف آخر!(گفت و شنود)

گفت: از تصمیم شجاعانه و غیرتمندانه انصارالله یمن برای محاصره دریایی عربستان چه خبر؟

گفتم: اعلام کرده‌اند که به هیچ‌یک از کشتی‌های عربستان یا حامل کالا برای عربستان اجازه عبور نخواهند داد.

گفت: ایول! خدا پشت و پناهشان.

گفتم: طی سه روز گذشته، انصارالله به چند کشتی که عازم عربستان بودند هشدار داد و کشتی‌ها عقب‌نشینی کرده و بازگشتند.

گفت: ترکی المالکی، سخنگوی نیروهای ائتلاف سعودی گفته است این ائتلاف از کشتی‌های تجاری خود در تنگه باب‌المندب محافظت می‌کند و با هرگونه منبع تهدید، با قاطعیت و قدرت برخورد خواهد کرد.

گفتم: پس چرا نتوانسته از کشتی‌های خود در مقابل حمله انصارالله محافظت کند؟!

گفت: چه عرض کنم؟! مثل همیشه قُمپز در کرده‌اند!

گفتم: یارو می‌گفت در همه دعواها و درگیرهايی که پیش می‌آید، حرف آخر را من می‌زنم! پرسیدند چه می‌گویی؟ گفت؛ می‌گویم غلط کردم و‌...!