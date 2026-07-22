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کد خبر: ۳۳۴۵۷۱
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

حرف آخر!(گفت و شنود)

گفت: از تصمیم شجاعانه و غیرتمندانه انصارالله یمن برای محاصره دریایی عربستان چه خبر؟
گفتم: اعلام کرده‌اند که به هیچ‌یک از کشتی‌های عربستان یا حامل کالا برای عربستان اجازه عبور نخواهند داد. 
گفت: ایول! خدا پشت و پناهشان.
گفتم: طی سه روز گذشته، انصارالله به چند کشتی که عازم عربستان بودند هشدار داد و کشتی‌ها عقب‌نشینی کرده و بازگشتند. 
گفت: ترکی المالکی، سخنگوی نیروهای ائتلاف سعودی گفته است این ائتلاف از کشتی‌های تجاری خود در تنگه باب‌المندب محافظت می‌کند و با هرگونه منبع تهدید، با قاطعیت و قدرت برخورد خواهد کرد.
گفتم: پس چرا نتوانسته از کشتی‌های خود در مقابل حمله انصارالله محافظت کند؟! 
گفت: چه عرض کنم؟! مثل همیشه قُمپز در کرده‌اند!
گفتم: یارو می‌گفت در همه دعواها و درگیرهايی که پیش می‌آید، حرف آخر را من می‌زنم! پرسیدند چه می‌گویی؟ گفت؛ می‌گویم غلط کردم و‌...!

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