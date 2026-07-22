* یکی از زیبایی‌های زندگی رهبر شهید انقلاب تسلط بی‌نظیر معظم‌له بر تاریخ اسلام و جهان بود. به‌ طوری که تاریخ را به مثابه یک ابزار بزرگ برای شناخت موقعیت‌ها و عملکرد صحیح به کار می‌گرفتند. به همین دلیل در بزنگاه‌های مختلف، با استناد به تاریخ، مردم را آگاه می‌کردند که کجا باید از حوادث تلخ عبرت گرفت و کجا از حوادث مثبت درس آموخت.

فقیهی

* برافراشته شدن پرچم فلسطین در جشن قهرمانی اسپانیا در حالی که میلیاردها انسان در حال ديدن اين صحنه هستند حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. خلق چنین صحنه‌هایی برای آمریکا و اسرائیل دست کمی از شلیک موشک‌های بالستیک ندارد.

تصدیقی

* کار امروز ایران پایان دادن به نفوذ آمریکا در خاورمیانه است. روزی خواهد رسید کشورهای خاورمیانه پس از پایان نفوذ آمریکا در منطقه، از نقش ایران در این روند قدردانی خواهند کرد.کاش کشورهای منطقه در این راه ایران را کمک می‌کردند تا چنین اتفاقی زودتر صورت بگیرد.

نوبندگانی

* عاملان جنایت شهادت امام‌مان و مردم، باید با خواب آرام و آسایش خداحافظی کنند؛ شیوه‌ها و روش‌های مجازات نیز به شکل‌های مختلف از سوی آزادیخواهان، جبهه مقاومت و ملت‌های آزاده دنبال خواهد شد تا این جرثومه‌های فساد را به درک بفرستند.

زمان‌پور

* سلمان خورشید، وزیر خارجه اسبق هند با ابراز همدردی با ملت ایران در شهادت رهبر شهید انقلاب، تأکید کرده که آینده قدرت جهان بدون ایران قابل تصور نیست. او با اشاره به انتقال کانون قدرت از غرب به آسیا گفته امروز این انتقال از اروپا و غرب به منطقه آسیا– اقیانوسیه کاملا تحقق یافته و ایران یکی از بازیگران اصلی این تحول بوده است.

درخشان

*‌نیویورک تایمز نیز در گزارشی تازه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته است که تکرار حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه نشان می‌دهد ایران همچنان ذخایر قابل توجهی از موشک‌های خود را حفظ کرده و نیروهای ایرانی در عبور دادن موشک‌ها از سامانه‌های پدافند هوائی آمریکا، نسبت به گذشته موفق‌تر عمل می‌کنند.

شاکریان

* گسترش دامنه حملات نیروهای مسلح به اردن، نشان می‌دهد که هیچ نقطه امنی برای نیروهای آمریکایی در منطقه وجود ندارد. و جمهوری اسلامی ایران با افزایش دقت و قدرت موشک‌های خود، توانسته است معادلات امنیتی جدیدی را در منطقه تعریف کند.

شهپری

* کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونی در گزارشی اعلام کرد که بلژیک به عنوان آخرین کشور اروپایی، واردات کالاهای تولید شده در شهرک‌های غیرقانونی رژیم صهیونی را ممنوع کرده است و روز به روز بر شمار کشورهای اروپایی تحریم‌کننده رژیم افزوده می‌شود.

کرم‌پور

* خواهیم دید که ایران کنترل خود را بر تنگه هرمز تثبیت کرده و رد پای آمریکا را در کل منطقه غرب آسیا محو خواهد کرد. در حال حاضر هدف راهبردی فرماندهان میدان، فرسایش زیرساخت‌های عملیاتی و لجستیکی آمریکا تا نقطه‌ای است که واشنگتن ناچار به تخلیه پایگاه‌ها و عقب‌نشینی از خلیج‌فارس شود. و این کار به حول و قوه الهی محقق خواهد شد و همه ناظر و شاهد آن خواهیم بود.

عشیری

* کشورهایی که میزبان پایگاه‌های آمریکایی در خاک خود هستند و آمریکا از آنها استفاده می‌کند بدانند در تجاوز علیه ایران شریک هستند و باید پاسخگو باشند.

ایرانمنش

* بر اساس نظرسنجی مؤسسه اکلون اینسایتز، محبوبیت ترامپ در میان رأی‌دهندگان با تحصیلات دبیرستانی به پایین‌ترین سطح تاریخی سقوط کرده است. این نظرسنجی که بین ۹ تا ۱۳ ژوئیه انجام شده، نشان می‌دهد محبوبیت ترامپ در میان این گروه با کاهش ۳۴ واحدی از ابتدای دوره دوم ریاست‌جمهوری او به منفی ۱۶ رسیده است.معلوم شد خودشان هم خودشان را قبول ندارند.

رضادوست

* باید متفکران ما در زمینه‌های گوناگون، ابعاد برجسته شخصیت امام شهید را مدون کنند تا به عنوان الگویی برای جامعه بشری در اختیار قرار گیرد.

اسکندری

* در غربی که خدا و معنویت معنایی ندارد، امام شهید نه تنها مخالف علم نبودند، بلکه به آن بهای گسترده دادند تا حتی اندکی پیش از شهادتشان، بسیار پیگیر هوش مصنوعی در کشور بودند.

مؤمنی‌زاده

* نشنال اینترست در تحلیلی با اشاره به ناکامی آمریکا در دستیابی به اهداف جنگ علیه ایران، اذعان کرده نه نظام ایران سرنگون شده، نه مواد هسته‌ای از کشور خارج شد و نه برنامه موشکی ایران نابود شده است. در نقطه مقابل، این جمهوری اسلامی ایران بوده که با اتکا به اهرم ژئواستراتژیک تنگه هرمز، بازدارندگی مؤثری را محقق ساخت. این در حالی است که آمریکا بیش از

۱۳۰ میلیارد دلار ذخایر جنگ‌افزارهای پیشرفته خود را تحلیل برد.

گلزاری

* کویت، برای اولین بار، اجازه ورود افراد فاقد تابعیت و همچنین افرادی که تابعیت کویت از آنها سلب شده‌، به ارتش را صادر کرد. گفته می‌شود این اقدام به دلیل فرار تعدادی از سربازان از ارتش کویت و همچنین از دست رفتن تعداد دیگری از آنها در جریان جنگ جاری با ایران صورت گرفته است.

نباتچیان

* یک تحلیلگر ایرانی خارج از کشور به خبرنگار شبکه الجزیره جواب منطقی داده و گفته پایگاه‌های آمریکا در کشورهای عربی برای توزیع غذا تاسیس نشدند که از حمله به آن‌ها تعجب کنید بلکه محلی برای تعرض به خاک ایران هستند. می‌خواهم بگویم درود به شرفت.

فرخی

* خاویار میلی رئیس‌جمهور ضدایرانیِ آرژانتین به رئیس فدراسیون فوتبال کشورش دستور داده بود پس از قهرمانی و در هنگام دریافت جام، باید تمام بازیکنان آرژانتین، ترامپ را در آغوش بگیرند. اما با قهرمانی اسپانیا، رؤیای آغوش با خوک کثیف به باد رفت.

کنعانی

* شاه‌کلید اصلی گزارش روزنامه انگلیسی «گاردین» در رابطه با آغاز دوباره جنگ علیه ایران این است: «ترامپ هیولایی است که مردم آمریکا انتخاب کرده‌اند و حالا باید هزینه بلاهت‌شان را خودشان و دیگر نقاط جهان با هم بپردازند.» البته مردم آمریکا هزینه این انتخاب را می‌پردازند با افزایش مالیات‌ها و قیمت حامل‌های انرژی و...!

زورقی

* رویترز: «تنگه هرمز به عنوان حیاتی‌ترین آبراه انرژی جهان، اکنون به اصلی‌ترین ابزار فشار تهران در مقابله با تهدیدات خارجی تبدیل شده است. شاهرگ حیاتی جهان اکنون در دست ایران است!» پس باید این ابزار مهم را محکم گرفت و با آن گلوی شیطان بزرگ را فشار داد.

جمعی‌زاده

* از مهم‌ترین خطا‌های محاسباتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه این بود که تصور می‌کردند این جنگ می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را به فروپاشی، تسلیم یا عقب‌نشینی راهبردی نزدیک کند؛ اما نتیجه جنگ چیز دیگری بود و ایران نه‌ تنها از صحنه حذف نشد، بلکه در مسیر بازسازی درونی قدرت و تعریف تازه‌ای از راهبرد منطقه‌ای و بین‌المللی خود

قرار گرفت.

زینبی

* دشمن در تلاش است تا از جنگی که در آن شکست خورده، با صورت‌بندی واژگونه‌، شکست سنگین خود را تخفیف دهد. قطعاً رزمندگان عزیز به وضعیت دشمن کاملاً احاطه دارند و او را راحت نخواهند گذاشت.

شاهی‌راویز

* انتقادات دلسوزانه و خیرخواهانه نباید سبب بی‌حرمتی مسئولان و دلسردی آنان در انجام مسئولیت‌های حساس به‌خصوص در زمان جنگ و مانع اتخاذ تصمیمات لازم مقامات شود.

شفیعی

* طبق گفته مسئولان امر در وزارت صمت، خوشبختانه زنجیره تأمین کالاهای اساسی با ثبات کامل در حال فعالیت است و هیچ‌گونه خللی در روند توزیع وجود ندارد. با توجه به تدابیر اتخاذ شده برای تأمین کالاهای اساسی، نباید هیچ‌گونه کمبودی در بازار وجود داشته باشد.

دیان‌پور