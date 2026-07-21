همکاری ارتش لبنان با رژیم صهیونیستی علیه حزبالله
سرویس خارجی-
منابع خبری گزارش دادند که نیروهای ارتش لبنان استقرار خود در منطقه زوطر غربی را آغاز کردهاند؛ این یعنی مناطقی را که ارتش رژیم آپارتاید اسرائیل کوبیده بود برای ارتش لبنان فراهم شده، ارتشی که قرار است دست حزبالله را از آن مناطق کوتاه کند!
در حالی که ارتش رژیم آپارتاید اسرائیل همچنان با حملات روزانه، گلولهباران مناطق مسکونی، انفجار و تخریب روستاها و نقض مکرر توافقات و آتشبس، جنوب لبنان را در وضعیت ناامن نگه داشته است، روندی جدید با عنوان «مناطق آزمایشی» به جریان افتاده که همزمان با ادامه تجاوزات اسرائیل، اجرای آن آغاز شده است. براساس این طرح، ارتش لبنان در مناطقی مستقر میشود که پیشتر هدف حملات و عملیات نظامی اشغالگران قرار گرفته و پس از تخریب و پاکسازی، به ارتش این کشور تحویل داده میشوند. منتقدان بر این باورند که این سازوکار نهتنها هیچ فشاری برای پایان دادن به اشغالگری و عقبنشینی کامل رژیم ایجاد نمیکند، بلکه با واگذاری مسئولیت امنیتی این مناطق به ارتش لبنان، عملاً یکی از مهمترین اهداف امنیتی تلآویو، یعنی دور کردن نیروهای حزبالله از نوار مرزی و محدود کردن دامنه تحرک این جنبش مقاومت را دنبال میکند، موضوعی که از نگاه بسیاری، بیش از آنکه به تثبیت حاکمیت ملی لبنان منجر شود، در خدمت تأمین ملاحظات امنیتی رژیم اشغالگر قرار دارد. باید توجه داشت که در طول سالیان این حزبالله بوده است که یگانه نیروی نظامی مؤثر لبنان بوده علیه اشغالگران!
آتش صهیونیستی!
بامداد سهشنبه، ارتش رژیم صهیونیستی مجموعهای از انفجارهای شدید را در اطراف شهرکهای بیتیاحون و کونین در استان بنتجبیل انجام داد و همزمان توپخانه این رژیم مناطق اطراف النبطیه الفوقا را نیز هدف گلولهباران قرار داد. همچنین پهپادهای اسرائیلی با پرتاب بمبهای صوتی به شهرکهای المنصوری و برعشیت حمله کردند. این حملات ادامه سلسله تجاوزات روزانه رژیم اشغالگر به جنوب لبنان است، تجاوزاتی که شامل گلولهباران، انفجار و تخریب روستاها بوده و نقض آشکار توافقات و آتشبس محسوب میشود.
«مناطق آزمایشی» یا اجرای خواستههای تلآویو؟
همزمان با ادامه این حملات، ارتش لبنان اعلام کرد پس از هماهنگی با سازوکار نظامی مشترک، استقرار نیروهای خود را در منطقه زوطر غربی در جنوب لبنان آغاز کرده است. تیمهای مهندسی این ارتش نیز مأمور پاکسازی خیابانها از مواد منفجره و بقایای مهمات رژیم صهیونیستی شدهاند و از شهروندان خواسته شده تا اطلاع ثانوی از ورود به این منطقه خودداری کنند. این اقدام در چارچوب اجرای طرح موسوم به «مناطق آزمایشی» صورت میگیرد، طرحی که آمریکا آن را بخشی از اجرای توافق چارچوب میان لبنان و رژیم صهیونیستی معرفی کرده و براساس آن، مسئولیت امنیتی برخی مناطق به ارتش لبنان واگذار میشود.
اما همزمان، ارتش رژیم صهیونیستی حضور خود را در منطقه موسوم به «خط زرد» شامل حدود ۶۰ شهرک و روستا تثبیت کرده؛ مناطقی که بخش زیادی از ساکنان آنها همچنان آواره هستند. گزارشها نشان میدهد سه منطقهای که در قالب طرح جدید به ارتش لبنان سپرده شدهاند، تنها حدود دو درصد از مجموع حدود ۶۰۰ کیلومترمربع اراضی تحت اشغال یا کنترل میدانی رژیم صهیونیستی را تشکیل میدهند و حتی در برخی از آنها، نیروهای اشغالگر اساساً حضور دائمی نداشتهاند. از همینرو، کارشناسان این اقدام را نه عقبنشینی واقعی تلآویو، بلکه تلاشی تبلیغاتی برای نمایش امتیازدهی و در عین حال پیشبرد ترتیبات امنیتی مطلوب اسرائیل ارزیابی میکنند، ترتیباتی که در عمل میتواند به محدودشدن میدان عمل حزبالله در جنوب لبنان منجر شود.
شرط عجیب رئیسجمهور سودایی آمریکا
در این میان، شرط و شروط دیوانهوار ترامپ هم قابلتوجه است! الاخبار، دیروز در گزارشی نوشت: «ساعاتی پیش از دیدار برنامهریزیشده امروز بین ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان، و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، منابع دیپلماتیک آمریکایی در بیروت فاش کردند که عون انتظار دارد از ترامپ تعهدی برای تضمین خروج کامل اسرائیل از لبنان بشنود.» در عوض، این منابع تأیید کردند که رئیسجمهور آمریکا «به روشنی بیان خواهد کرد که بهای این امر، تعهد دولت لبنان به پایان دادن به حضور نظامی حزبالله در تمام خاک لبنان است» و خاطرنشان کرد که او از عون خواهد خواست ابومحمد جولانی، رئیسجمهور سوریه، برای رسیدگی به مسئله حزبالله همکاری کند و آمریکا شریک فعال هر دوطرف در این فرآیند باشد.
آرمانی که توسط امام خمینی تثبیت شد
خبر دیگر آنکه شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان، در پیامی به مناسبت انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، خطاب به وی گفت: «انتخاب شما به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در سایه شرایط خصمانه و مشکلی که وجود دارد، نشاندهنده ثبات قدم و تصمیم و اراده حماس در تداوم مسیر مقاومت است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، قاسم تصریح کرد: «ما در حزبالله لبنان و مقاومت اسلامی، روند جهادی و اهداف عالی شما برای بازپسگیری سرزمین و حقوقتان را تأیید و مورد حمایت خود قرار میدهیم. همگی ما در تقابل و جنگ با رژیم اسرائیل و طاغوت آمریکا قرار داریم و در این مسیر با ثبات و جانفشانی قدم برمیداریم و دشمن صهیونیستی با وجود گذشت ۳ سال از طوفانالاقصی نتوانسته است به اهداف موردنظر خود دست پیدا کند.» او همچنین تصریح کرد: «ما فرزندان آرمان قدس هستیم که توسط امام خمینی(ره) تثبیت شد و امام خامنهای(ره) نیز در این مسیر حرکت کرد.»