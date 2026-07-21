برگزاری انتخابات در نیکاراگوئه ممنوع شد
«دانیل اورتگا» رئیسجمهور نیکاراگوئه اعلام کرد که این کشور آمریکای مرکزی دیگر هیچ انتخاباتی برگزار نخواهد کرد.
گزارش خبرگزاری انگلیسی رویترز حاکی است «دانیل اورتگا» رئیسجمهور نیکاراگوئه در جریان یک سخنرانی گفته است که این کشور دیگر چیزی به نام انتخابات برگزار نخواهد کرد تا مخالفان از آن طریق بخواهند زمام امور این کشور را به دست بگیرند. به نوشته رویترز، اورتگا که پس از یک دوره ریاستجمهوری در دهه ۱۹۸۰، از سال ۲۰۰۷ تاکنون بهطور پیوسته در قدرت بوده است، گفت: این تصمیم راه هرگونه بازگشت مخالفان به قدرت را خواهد بست اما جزئیاتی درباره نحوه اجرای آن ارائه نکرد. به گزارش ایسنا، اورتگا در این سخنرانی گفت: «دیگر هیچ انتخاباتی در اینجا برگزار نخواهد شد که آنها بخواهند از طریق آن دولت و قدرت را تصاحب کنند.»
گفتنی است نیکاراگوئه بزرگترین کشور آمریکای مرکزی است و در بخش میانی این منطقه، میان آمریکای شمالی و جنوبی قرار دارد. این کشور از شمال با هندوراس و از جنوب با کاستاریکا هممرز است. نیکاراگوئه از غرب به اقیانوس آرام و از شرق به دریای کارائیب (بخشی از اقیانوس اطلس) دسترسی دارد و به همین دلیل از موقعیت ژئوپلیتیکی مهمی در آمریکای مرکزی برخوردار است. پایتخت و بزرگترین شهر این کشور ماناگوا است که مرکز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیکاراگوئه بهشمار میرود. جمعیت نیکاراگوئه حدود ۷ میلیون نفر برآورد میشود و مساحت آن نزدیک به ۱۳۰هزار کیلومترمربع است. زبان رسمی کشور اسپانیایی است، هرچند در سواحل شرقی برخی زبانهای بومی و زبان انگلیسی کریول نیز رایج هستند. نیکاراگوئه به دلیل طبیعت متنوع خود، شامل آتشفشانهای فعال، جنگلهای استوایی، سواحل طولانی و دریاچههای بزرگ، شهرت دارد. دریاچه نیکاراگوئه که یکی از بزرگترین دریاچههای آب شیرین قاره آمریکا است، در این کشور قرار دارد و جزیره اومتپه، واقع در این دریاچه، از جاذبههای گردشگری مشهور آن محسوب میشود. اقتصاد نیکاراگوئه عمدتاً بر کشاورزی، دامداری، گردشگری، صنایع سبک و صادرات محصولاتی مانند قهوه، شکر، گوشت گاو، تنباکو و طلا استوار است. واحد پول این کشور کوردوبای نیکاراگوئه (Córdoba) است.