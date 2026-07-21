شگفتی وال استریت ژورنال از قدرت موشکی ایران
سرویس خارجی-
روزنامه آمریکایی با اشاره به حملات دقیق و مؤثر ایران به پایگاههای نظامی آمریکا در اردن و میزان تخریب این پایگاهها، از قدرت و دقت این حملات آن هم بعد از 5 ماه جنگ، ابراز شگفتی کرده است.
مقاومت ملت و نیروهای مسلح قهرمان کشورمان طی نزدیک به 5 ماه جنگ با ائتلافی جهانی- از ناتو گرفته تا رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای مرتجع منطقه غرب آسیا- تحسین جهانیان را برانگیخته است. طی این مدت نیروهای موشکی و پهپادی ایران، پایگاههای رژیم صهیونیستی و آمریکا را در فلسطین اشغالی و منطقه خلیجفارس درهم کوبیدهاند به طوری که بسیاری از این پایگاهها دیگر قابل استفاده نیستند و این در حالی است که ترامپ بارها و بارها مدعی شده است که در حملات آمریکا، توان موشکی و پهپادی ایران از بین رفته است. در همین حمله جمعه گذشته ایران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن، تصاویر ماهوارهای نشان از خسارت جدی به این پایگاه دارد. گزارشهای فاششده همچنین نشان میدهد که طی ماه گذشته دهها سرباز آمریکایی در حملات ایران زخمی شدهاند.
«شان پارنل»، سخنگوی ارشد پنتاگون، در بیانیهای به سیبیاسنیوز گفت که از ۷ جولای (16 تیر )، نزدیک به ۱۰۰ نظامی آمریکایی دچار جراحت شدهاند. این گزارش در حالی مطرح شده که شبکه خبری سیانان ضمن انتقاد از رویکرد وزارت جنگ آمریکا در جنگ علیه ایران، تاکید کرد: پنتاگون دو ماهونیم است که هیچ نشست خبری برگزار نکرده است. «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا توضیحی درباره استراتژی نظامی موجود در پشتپرده حملات هوایی مجدد به ایران ارائه نکرده و همچنین، شرایطی را که منجر به مرگ اخیر اعضای سرویس آمریکایی شده، فاش نکرده است. به گزارش ایسنا، طبق اعلام فرماندهی تروریستی سنتکام، بیش از ۴۰۰ نفر از نیروهای آمریکایی در جنگ علیه ایران مجروح شدهاند. پنتاگون از اوایل جنگ بهصورت دورهای تعداد کل نیروهای مجروح و بازگشته به خدمت را گزارش میکرد، اما در هفتههای اخیر بهروزرسانی آمار کلی را متوقف کرده است. اگرچه آمارهای اعلامی پنتاگون نیز با واقعیت فرسنگها فاصله دارد.
چطور ممکن است؟
در چنین فضایی یک رسانه آمریکایی ضمن اشاره به هلاکت سربازان ارتش این کشور در حمله موشکی موفق جمهوری اسلامی ایران به پایگاههای آمریکا در اردن، به سرعت و دقت بالای موشکهای ایران اذعان کرده و از اینکه برخلاف گفتههای خلاف واقع دونالد ترامپ، ایران در عین حفظ تمام و کمال قابلیتهای موشکی خود حتی آنها را ارتقا نیز بخشیده، اظهار شگفتی کرده است. روزنامه «وال استریت ژورنال» با اظهار شگفتی از اینکه چطور برخلاف ادعاهای «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، ایران همچنان قابلیت خود برای حملات تلافیجویانه به منافع و پایگاههای آمریکا در منطقه را حفظ کرده و حتی پیشرفت این قابلیتها را به رخ میکشد، در تیتر مطلب خود نوشت: «سؤال بزرگ این است که چطور چنین چیزی امکانپذیر است؟»
در این مطلب خاطرنشان شده است: «بعد از گذشت حدود پنج ماه از شروع جنگ، توانمندیهای موشکی ایران همچنان مرگبار باقی ماندهاند. دستکم ۲ سرباز آمریکایی روز شنبه در پی حملات ایران با موشکهای بالستیک و پهپادها کشته شدند. علاوه بر آن، مقامهای آمریکایی روز یکشنبه و پس از گزارش شدن اینکه یک نظامی سوم آمریکایی همچنان بعد از این حمله مفقودالاثر شده، در تلاش برای تعیین هویت بقایای اجساد کشفشده در محل حمله بودند. یک نظامی دیگر آمریکایی نیز روز شنبه در ضمن انفجار کنترلشده یک پهپاد تهاجمی سرنگونشده ایرانی در شمال عراق کشته شد».
به گزارش ایسنا، وال استریت ژورنال در ادامه خاطرنشان میکند: «این تراژدیها یکی از گیجکنندهترین سؤالهایی که در طی این جنگ به ذهن میرسد را مطرح میسازند: «این که ایران چطور نهفقط توانسته برنامههای پهپادی و موشکی خود را حفظ کند، بلکه توانسته آنها را گسترش نیز دهد؟».
وال استریت ژورنال در ادامه این مطلب در پاسخ به پرسش خود گمانهزنی میکند که احتمالاً «ایران خیلی از مهماتش را در زیر زمین پنهان کرده و از فرصت آتشبس اخیر برای جابهجایی بسیاری از تجهیزاتش استفاده کرده است.» در ادامه این مطلب به نقل از مقامهای آمریکایی اذعان میشود که آنها متذکر شدهاند «موشکهای بالستیکی که ایران هماکنون استفاده میکند به نظر میرسد که سرعت بیشتری نسبت به قبل پیدا کردهاند و میتوانند در زمان حرکت نزولی به سمت زمین مانور انجام دهند.»
به نوشته این رسانه آمریکایی، «این تحول بازتابدهنده ارتشی است که قابلیت انطباق پیدا کردن خود را حفظ کرده، نه ارتشی که فروپاشیده است».
آمریکا در باتلاق
روزنامه فایننشالتایمز نیز ضمن هشدار درباره پیامدهای ادامه جنگ متجاوزانه علیه ایران برای آمریکا نوشته است: هر اقدامی علیه ایران، تلفات جدیدی ایجاد میکند و آمریکا را در باتلاق دیگری در خاورمیانه فرو میبرد. این روزنامه چاپ لندن با اشاره به ادامه حملات متجاوزانه آمریکا علیه ایران و ازسرگیری جنگ خاطرنشان کرده است: احتمالاً میراث سیاست خارجی دونالد ترامپ، توسط ایران تعریف خواهد شد. در حال حاضر اوضاع خوب به نظر نمیرسد. جنگ دوباره آغاز شده است اما واشنگتن برنامه قابلقبولی برای پیروزی ندارد.
به گزارش ایسنا به نقل از فایننشالتایمز، بیمیلی واشنگتن برای پذیرش اینکه تهران ممکن است از این جنگ در موقعیتی قدرتمندتر بیرون بیاید، قابل درک است اما مشکل اینجاست که تلاش برای معکوس کردن این وضعیت خطرات خاص خود را دارد. هر اقدامی علیه ایران، تلفات جدیدی ایجاد میکند و آمریکا را در باتلاق دیگری در خاورمیانه فرو میبرد. در همین حال، جنگ با ایران به سرعت ذخایر تسلیحاتی آمریکا را به پایان رسانده است. گزارشهای زیادی منتشر شده است که نشان میدهد، آمریکا در چند هفته اول جنگ علیه ایران، ۳۰درصد از ذخایر موشکهای کروز تاماهاک و ۵۰ درصد از رهگیرهای پاتریوت خود را به پایان رسانده است. طبق این گزارش، بسیاری از این مهمات برای درگیری احتمالی بر سر تایوان اختصاص داده شده بود. پر کردن مجدد زرادخانه آمریکا میتواند سالها طول بکشد؛ بنابراین، یک «فرصت احتمالی» برای چین جهت اقدام نظامی در حال فراهم شدن است. جنگ با ایران در حال حاضر، بزرگترین بحران بینالمللی پیشروی دولت آمریکا است اما ممکن است شرایط را برای بحرانی حتی بزرگتر در سالهای آینده ایجاد کند.
ایران تسلیمشدنی نیست
روزنامه واشنگتنپست هم در گزارشی با اشاره به بیهودهبودن ادامه جنگ علیه ایران، نوشته است: تحلیلگران سازمانهای اطلاعاتی آمریکا به این جمعبندی رسیدهاند که حملات نظامی، ایران را وادار به عقبنشینی یا تعدیل مواضع در مذاکرات نخواهد کرد. این روزنامه آمریکایی با اشاره به ازسرگیری حملات آمریکا علیه مواضعی در خاک ایران نوشت که نهادهای اطلاعاتی آمریکا یک بنبست طولانی میان تهران و واشنگتن را پیشبینی میکنند زیرا بعید است ایران تحت تأثیر اقدام نظامی آمریکا، موضع مذاکراتی خود را نرمتر کند. طبق این گزارش، مسیر کنونی ترامپ، مبنی بر حملات روزافزون به ایران، ظاهراً به یک بنبست منجر شده است. این روزنامه آمریکایی براساس ارزیابی اطلاعاتی جدید آمریکا گزارش کرد که بعید است دولت ایران تحت تأثیر دور جدید حملات نظامی آمریکا مانند حملاتی که اکنون در جریان است، تأثیر قابلتوجهی بپذیرد یا موضع مذاکراتی خود را نرمتر کند.
شوک افزایش قیمت انرژی در انگلیس
از سوی دیگر گزارش دیلیمیل حاکی است به دلیل تبعات ناشی از جنگ ایران خانوارهای انگلیسی با شوک قیمتی جدید انرژی مواجه شدند به طوریکه نفت برای اولینبار در بیش از 6 هفته گذشته از مرز 90 دلار عبور کرد و قیمت گاز نیز بهشدت افزایش یافت. براساس این گزارش با توجه به تشدید فعلی درگیری، تحلیلگران نسبت به فشارهای بیشتر بر خانوارها در آینده هشدار دادند زیرا هزینههای انرژی همراه با قیمت مواد غذایی و سوخت افزایش مییابد. روزنامه انگلسی گاردین هم نوشته است: جنگ آمریکا و ایران نگرانی از کمبود گاز در زمستان را افزایش میدهد. براساس این گزارش اروپا برای تأمین ذخایر گاز پیش از فرا رسیدن زمستان با فشارهای فزایندهای روبهرو است.