علاوه بر تنگه هرمز جریان نفت در دریای سرخ نیز متوقف شد
سرویس خارجی-
در حالی که رئیسجمهور آمریکا با تنشآفرینی در منطقه به دنبال فشار بر ایران و تصاحب تنگه هرمز بود، خبر رسید یمنیها نیز محاصره دریایی عربستان را رسماً آغاز کردند. انتشار این خبر کافی بود تا قیمت نفت دوباره از ۹۱ دلار در هر بشکه عبور کند.
شرایط در منطقه غرب و جنوبغربی آسیا به شدت پیچیده شده است. جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و متحدانش آغاز کرده بودند تا به اهداف اعلامیشان یعنی، سرنگونی جمهوری اسلامی، تجزیه ایران و... برسند اکنون، به «جنگ زیرساختها» و «تلاش برای بازگشایی تنگه هرمز» رسیده است؛ تنگهای که پیش از تجاوز این دو رژیم، باز بود! بستهشدن تنگه هرمز و سر به فلک کشیدن قیمت نفت و گاز و بنزین در دنیا- به ویژه در اروپا و آمریکا- تبدیل شده به پاشنه آشیل آمریکا و متحدان عربش در منطقه. ترامپ حدود 12 روز پیش و پس از خروج یکطرفه از تفاهمنامه اسلامآباد و ازسرگیری جنگ، اعلام کرد، به زور میخواهد هم تنگه هرمز را تصاحب کند و هم «همهچیز ایران» را مصادره نماید. او با بیشرمی تمام گفت حتی غذای ایرانیها نیز متعلق به آمریکاست. همه این لفاظیها با یک هدف صورت میگرفت؛ بازگشایی تنگه هرمز! اما دیروز اتفاق تازهای رخ داد که نشان داد، این حماقت ترامپ نیز نتیجه داده است: یمن با اعمال محاصره دریایی علیه عربستان و اعلام اینکه، اجازه نخواهد داد یک قطره از نفت این گاو شیرده از دریای سرخ خارج شود، باعث شد قیمت نفت دوباره از 90 دلار عبور کند. حالا، هم تنگه هرمز بسته مانده و هم جریان نفت در دریای سرخ مختل شده است!
یمن اینگونه قدرتمند شد
تحولات یمن را باید در چارچوب تحولات پس از خیزشهای عربی و فرآیند انتقال قدرت در این کشور تحلیل کرد. این خیزشها که به فرار دولت وابسته یمن منجر شد، فرصتی برای انصارالله ایجاد کرد که قدرت را در صنعا به دست گیرد. انصارالله با تکیه بر ائتلافهای داخلی و بهرهگیری از محبوبیت گسترده اجتماعی، کنترل صنعا و بخش قابلتوجهی از نهادهای حکومتی را در اختیار گرفت و کمکم شمال یمن را تحت تسلط خود درآورد. انصارالله رفتهرفته به یک بازیگر مؤثر و قدرتمند در منطقه تبدیل شد. و این در حالی بود که رژیم سعودی با راهاندازی یک ائتلاف عربی غربی عبری بهدنبال مهار این جنبش بود و در این مسیر تمام تلاش خود را کرد! برخلاف برآوردهای اولیه ائتلاف سعودی و حامیان آن، استمرار عملیات نظامی نهتنها به حذف انصارالله از معادلات سیاسی و امنیتی یمن منجر نشد، بلکه زمینه تحول این جنبش از یک بازیگر عمدتاً داخلی به یک کنشگر اثرگذار منطقهای و حتی فرامنطقهای را فراهم کرد. انصارالله طی سالهای جنگ، با سرمایهگذاری بر توسعه توانمندیهای بومی در حوزه موشکی، پهپادی و سامانههای دریایی، ظرفیت بازدارندگی خود را به طور محسوسی افزایش داد و دامنه عملیاتش را از جغرافیای داخلی یمن به عمق خاک عربستان، امارات و آبراههای استراتژیک دریای سرخ گسترش داد. این تحول موجب تغییر تدریجی موازنه قدرت و افزایش هزینههای نظامی، اقتصادی و امنیتی برای ائتلاف شد. در همین چارچوب، استراتژیهایی همچون «فرودگاه در برابر فرودگاه»، «بندر در برابر بندر» و «محاصره در برابر محاصره» به عنوان بخشی از دکترین بازدارندگی این شاخه نوظهور مقاومت مطرح شد. افزون بر این، قرار گرفتن یمن در مجاورت تنگه بابالمندب، یکی از مهمترین گذرگاههای تجارت و انتقال انرژی جهان، سبب شده است تحولات این کشور به موضوعی مرتبط با امنیت دریانوردی، تجارت بینالمللی و رقابت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای تبدیل شود. از این منظر، بسیاری از پژوهشگران معتقدند که تداوم بیش از یک دهه درگیری، ضمن ناکام گذاشتن اهداف اولیه ائتلاف، موجب شکلگیری موازنهای جدید در محیط امنیتی غرب آسیا شده و جایگاه انصارالله را به عنوان یکی از بازیگران تعیینکننده در معادلات ژئوپلیتیکی منطقه- البته با تأثیرات فرامنطقهای و جهانی- تثبیت کرده است.
دیروز بود که اعلام شد، یمنیها به دلیل محاصره کشورشان از سوی گاو شیرده ترامپ، و با هدف رفع این محاصره، محاصره دریایی عربستان را رسماً آغاز کردند. ساعاتی پس از اعلام رسمی این خبر اعلام شد، ۶ نفتکش سعودی از ترس موشکهای انصارالله یمن مسیر خود را تغییر دادهاند. همین خبرها کافی بود تا قیمت نفت دوباره از ۹۱ دلار عبور کند و یک مشکل به مشکلات دیگر ترامپ اضافه شود. ترامپی که میخواست تنگه هرمز را پس از تصاحب باز کند، حالا با اختلال جریان نفت در دریای سرخ نیز باید دستوپنجه نرم کند.
آری! قیمت نفت خام برنت دیروز ظهر به وقت تهران از مرز ۹۱ دلار به ازای هر بشکه عبور کرد، زیرا تنشها در رابطه با ایران و یمن همچنان در حال افزایش است. این جهش، که بازارهای جهانی را به لرزه درآورده، مستقیماً نتیجه سیاستهای تهاجمی و نسنجیده دونالد ترامپ است، سیاستی که، با تهدیدهای مکرر و تشدید حملات نظامی در منطقه، شعلههای بیثباتی را فروزانتر کرده است. آلسعود هم که در بازی ترامپ مشغول شده است، مسیر حماقت ترامپ را تکمیل کرد تا آبراه استراتژیک دیگری در دریای سرخ هم گرفتار واکنش مقاومت شود و قیمت نفت جهشی دیگر پیدا کند.
2 راه یمنیها پیش پای آلسعود
همچنین، به گزارش مهر به نقل از المیادین، محمد القادری، فرمانده نیروهای گارد ساحلی یمن، دیروز، تأکید کرد: «تصمیم اتخاذشده مبنی بر محاصره دریایی دشمن سعودی عملیاتی شده است. ما اقتدار رزمی دریایی لازم برای اجرای این تصمیم را داریم همانطور که در قبال دشمن صهیونیستی اجرا کرده و مانع عبور کشتیهای مرتبط با این رژیم در دریای سرخ و عرب شدیم. یمن تبدیل به قدرت مهمی در منطقه شده که توان نظامی لازم برای تحمیل معادلات بازدارندگی جدید را در اختیار دارد. عربستان تنها دو گزینه دارد و گزینه سومی در کار نیست؛ یا محاصره یمن را لغو کرده و دست از مداخله در امور این کشور بکشد و یا آنکه در مسیر تشدید تنشها پیش برود که برای این کشور هزینه سنگینی خواهد داشت. ما با قدرت تمام آماده اجرای معادله محاصره در برابر محاصره، فرودگاه در برابر فرودگاه و بنادر در برابر بنادر هستیم. چهار سال از آتشبس میگذرد و رژیم سعودی از اجرای مفاد توافق شانه خالی میکند. امنیت اقتصادی از امنیت نظامی جدا نیست و ما گزینههای مختلفی داریم.»
هشدار یمن به شرکتهای کشتیرانی
نیروهای مسلح یمن به شرکتهای کشتیرانی درخصوص بارگیری یا تخلیه بار در بنادر عربستان هشدار دادند. به گزارش ایسنا، یمن از طریق ایمیل هشدارهایی را برای شرکتهای حملونقل ارسال کرده است. یمن در این بیانیهها از شرکتهای حملونقل خواسته است از بارگیری یا تخلیه بار در بنادر متعلق به رژیم سعودی خودداری کنند.
حمایت مقاومت عراق
همچنین، به گزارش ایرنا به نقل از شبکه المسیره، گردانهای حزبالله عراق در این بیانیه اعلام محاصره دریایی سعودی توسط یمن را تبریک گفته و آن را پاسخی به حدود ۱۲ سال محاصره ظالمانه ملت یمن دانسته است. در ادامه این بیانیه آمده است: «این تصمیم که دربردارنده معادله محاصره در قبال محاصره و تنش در مقابل تنش است، نشاندهنده اراده مستحکم و عزم تزلزلناپذیر در دفاع از حاکمیت و بازپسگیری کامل حقوق ملت یمن است.» این بیانیه میافزاید که ما در گردانهای حزبالله براساس قاعده «امنیت برای همه و یا برای هیچکس» این اقدام که در چارچوب یکپارچگی جبهه حق و روحیه همبستگی جهادی است را تأیید میکنیم.