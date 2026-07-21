یک هفته پس از برکناری نخست‌وزیر و وزیر دفاع اوکراین، ولودیمیر زلنسکی تصمیم گرفته است فرمانده کل نیروهای مسلح را نیز برکنار کند.

در میانه جنگ موشکی و پهپادی اوکراین و روسیه که خسارات سنگینی طی روزها و هفته‌های گذشته به هر دوطرف درگیر در جنگ وارد کرده است، گزارش‌ها نشان می‌دهد که جنگ قدرت هم بین مقامات اوکراینی وارد مرحله تازه‌ای شده است. هفته گذشته رسانه‌ها از برکناری نخست‌وزیر اوکراین خبر دادند، به دنبال آن خبر رسید که وزیر دفاع این کشور هم برکنار شده است. این خبر با اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای مختلف اوکراین همراه بود. بهانه زلنسکی برای کنار گذاشتن وزیر دفاع این بود که وی به اندازه کافی با فرمانده کل ارتش اوکراین هماهنگ نیست اما حالا گزارش‌ها حاکی است فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین هم قرار است به‌زودی برکنار شود.

نشریه گاردین در گزارشی با اشاره به سخنان «کریل بودانوف» رئیس دفتر زلنسکی و به نقل از یک مقام ارتش اوکراین که خواست نامش فاش نشود، نوشت: انتظار می‌رود «اولکساندر سیرسکی» فرمانده کل ارتش اوکراین از سمت خود برکنار شود. در گزارش گاردین آمده است: نشانه‌هایی از عقب‌نشینی ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین در برابر فشار معترضان و تغییر در رهبری ارشد ارتش این کشور دیده می‌شود و انتظار می‌رود اولکساندر سیرسکی فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، از سمت خود برکنار شود.

این گزارش در ادامه با اشاره به اینکه در پنج روز گذشته، هزاران معترض در خارج از دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین در کی‌یف تجمع کرده و شعار «سیرسکی برود» سر داده‌اند، می‌افزاید: آنها از زلنسکی خواسته‌اند تا میخائیل فدوروف وزیر دفاع برکنار شده این کشور را که هفته گذشته پس از درگیری با سیرسکی و ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین از سمت خود برکنار شده بود را دوباره بازگرداند.

براساس این گزارش، ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین پیش‌تر در بیانیه‌ای با رد گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر اینکه سیرسکی در شرف برکنارشدن است، اعلام کرده بود: سیرسکی و آندری گناتوف معاون او به انجام وظایف خود ادامه می‌دهند و برکناری آنها فقط می‌تواند براساس حکم رئیس‌جمهور اوکراین صورت پذیرد. در ادامه گزارش گاردین آمده است: با وجود اعلامیه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، رئیس دفتر زلنسکی در اظهاراتی با اشاره به اینکه دولت اوکراین به خواسته‌های مردم این کشور گوش داده است، گفت که موضع مردم شنیده شده، مسائل به صورت حرفه‌ای و سازنده در حال حل‌شدن است و همه باید آرامش خود را حفظ کنند. گاردین در پایان گزارش خود به نقل از یک مقام ارتش اوکراین که خواست نامش فاش نشود، نوشت: تصمیم درباره برکناری سیرسکی گرفته شده و در حال حاضر فقط این پرسش مطرح است که چه کسی جایگزین او خواهد شد. به گفته منابع نظامی اوکراین، جانشین سیرسکی باید فردی شناخته‌شده و محبوب باشد اما در عین حال جاه‌طلبی سیاسی نداشته باشد تا به رقیب جدیدی برای «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین تبدیل نشود.

به گزارش ایرنا، نشریه پولیتیکو پیش‌تر در گزارشی با اشاره به برکناری ناگهانی «میخائیل فدوروف» وزیر دفاع اوکراین از سوی ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور این کشور، به نقل از یک مقام سازمان پیمان آتلانتیک شمالی که خواست نام وی فاش نشود، نوشته بود: از نظر ناتو وزیر دفاع اوکراین عملکردی عالی داشت، بنابراین ما از این تصمیم بسیار غافلگیر شده و آن را هوشمندانه نمی‌دانیم.