افشاگری تازه درباره پرونده «جفری اپستین» نشان می‌دهد که این مجرم جنسی حتی در دوران سپری‌کردن محکومیت خود نیز به سوءاستفاده از زنان ادامه می‌داد.

براساس گزارش سی‌ان‌ان، یک مدل اهل ازبکستان برای نخستین‌بار جزئیات آزار جنسی خود توسط «جفری اپستین»، سرمایه‌دار آمریکایی، عامل موساد و مجرم محکوم‌شده پرونده‌های سوءاستفاده جنسی، را در گفت‌وگو با این شبکه فاش کرد و گفت: اپستین حتی در دوران تحمل محکومیت نیز به سوءاستفاده از زنان جوان ادامه می‌داد. به گزارش تسنیم به نقل از سی‌ان‌ان، «روزا گیلز» که در سال 2009 و در 18 سالگی برای فعالیت در حرفه مدلینگ به آمریکا رفته بود، گفت: از طریق یک آژانس مدلینگ مرتبط با اپستین جذب شد و پس از گرفتار شدن در بدهی، با پیشنهاد کار در دفتر او روبه‌رو شد. به گفته وی، در نخستین روز حضورش در دفتر اپستین در «پالم بیچ» فلوریدا، متوجه پابند الکترونیکی روی پای او شد، اما اپستین و زنی که در اتاق حضور داشت، با خنده از پاسخ دادن طفره رفتند. دقایقی بعد، اپستین او را مورد آزار جنسی قرار داد.