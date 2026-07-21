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کد خبر: ۳۳۴۵۶۰
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۸
سرویس کیهان » اخبار
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هشدار روزنامه گاردین نسبت به افزایش فعالیت شکارچیان کودک در جهان

روزنامه انگلیسی در گزارشی نوشت فعالیت شکارچیانی که کودکان را مجبور به آسیب رساندن به خود می‌کنند یا تولید محتوای جنسی می‌کنند، به شدت رو به افزایش است.
به گزارش شفقنا به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین، نوشت: موارد سوءاستفاده از کودکان توسط شکارچیان که کودکان را مجبور به تهیه عکس‌ها و ویدیوهای جنسی از خودشان می‌کنند، در سال گذشته در سطح جهانی افزایش یافته است، پدیده‌ای بی‌رحمانه که به عنوان استثمار آنلاین سادیستی شناخته می‌شود، کارشناسان ایمنی کودکان و مقامات اجرای قانون هشدار می‌دهند. در موارد سوءاستفاده آنلاین سادیستی، مجرمان نوجوانان آسیب‌پذیر را در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و بازی‌های آنلاین هدف قرار می‌دهند. این شکارچیان سپس قربانیان خود را مجبور به تهیه مطالب جنسی، آسیب رساندن به خود و دیگران یا در موارد شدید، اقدام به خودکشی می‌کنند. مجرمان با آن کودک ارتباط برقرار می‌کنند و از آن‌ تصاویر برهنه یا صریح از خودش می‌خواهند؛ سپس آنها از این به عنوان اهرمی برای وادار کردن کودک استفاده می‌کنند.

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