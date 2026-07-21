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کد خبر: ۳۳۴۵۵۸
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۸
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 آزادی 50 زندانی جرائم غیر عمد در یزد

یزد- خبرنگار کیهان:
محمدعلی شاه‌حسینی مدیر نمایندگی این ستاد مردمی، از آزادی تعداد 50 زندانی جرائم غیر عمد به همت ستاد مردمی دیه و با مشارکت خیرین و نیکوکاران استان در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.
شاه‌حسینی افزود: مجموع بدهی این زندانیان آزاد شده بالغ بر 371 میلیارد تومان بوده که با بهره‌مندی از ارفاقات قانونی، اخذ گذشت رضایتمندانه شکات، پذیرش اعسار، آورده مددجویان و کمک خانواده‌های آنان، مبلغ 353 میلیارد تومان تأمین و مابقی بدهی این افراد به مبلغ 18 میلیارد تومان از محل کمک‌های خیرین، نیکوکاران و منابع ستاد مردمی دیه پرداخت شده و زمینه آزادی این 50 زندانی و بازگشت آنان به آغوش خانواده فراهم گردید.
وی با تشریح نوع محکومیت این مددجویان گفت: از این تعداد آزاد شده، 
28 مددجو مربوط به محکومیت‌های مالی و 12 مددجو مربوط به محکومیت مهریه بوده‌اند.  مدیر نمایندگی ستاد دیه استان یزد ضمن تقدیر از تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان و اعضای کمیته صلح و سازش این ستاد مردمی گفت: از این تعداد آزادی تعداد 10 مددجو با انجام مشاوره و اصلاح ذات‌البین توسط مددکاران این ستاد و بدون پرداخت هیچ‌گونه مبلغی و تعداد 40 مددجو با پرداخت از منابع‌، شامل کمک‌های خیرین و نیکوکاران نوع‌دوست و تسهیلات بانک‌های عامل از زندان آزاد گردیدند که از این تعداد 10 مددجو زن و 40 مددجو نیز مرد بودند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه ستاد مردمی دیه تنها مرجع رسمی رسیدگی به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد است، از خیرین و نیکوکاران دعوت کرد کمک‌های خود را به صورت حضوری و غیرحضوری به این ستاد اهدا کنند و گفت: شماره تلفن 36298200 آماده پاسخگویی و راهنمایی خیرین و نیکوکاران برای مشارکت در این امر خداپسندانه است.

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