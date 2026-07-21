همدان- خبرنگار کیهان:

معاون آموزش ابتدائی وزارت آموزش‌وپرورش قدرت علمی کشور را نشأت گرفته از مدارس دانست و گفت: مسیر عزت و استقلال کشور از کلاس‌های درس دبستان آغاز می‌شود.

رضوان حکیم‌زاده در همایش تجلیل از برگزیدگان برنامه‌ها و طرح‌های معاونت آموزش ابتدائی استان همدان با تاکید بر اینکه قدرت امروز ایران قدرتی دانش‌بنیان است، افزود: دشمن به‌خوبی آگاه است که بنیان علمی و دانشی کشور از مدارس شکل می‌گیرد. وی بر اهمیت آثار دست‌ساز دانش‌آموزان تاکید کرد و افزود: آثار دست‌ساز دانش‌آموزان نماد تربیت علمی درست است، هنگامی که به جای حافظه‌محوری، کاربرد علم در زندگی را به کودکان آموزش می‌دهیم، در واقع مسیر استقلال و عزت‌‌بخشی به کشور را هموار می‌کنیم.