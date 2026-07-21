فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۴۵۵۷
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

بنیان علمی کشور  از مدارس نشأت می‌گیرد

همدان- خبرنگار کیهان:
معاون آموزش ابتدائی وزارت آموزش‌وپرورش قدرت علمی کشور را  نشأت گرفته از مدارس دانست و گفت: مسیر عزت و استقلال کشور از کلاس‌های درس دبستان آغاز می‌شود.
 رضوان حکیم‌زاده در همایش تجلیل از برگزیدگان برنامه‌ها و طرح‌های معاونت آموزش ابتدائی استان همدان با تاکید بر اینکه قدرت امروز ایران قدرتی دانش‌بنیان است، افزود: دشمن به‌خوبی آگاه است که بنیان علمی و دانشی کشور از مدارس شکل می‌گیرد. وی بر اهمیت آثار دست‌ساز دانش‌آموزان تاکید کرد و افزود: آثار دست‌ساز دانش‌آموزان نماد تربیت علمی درست است، هنگامی که به جای حافظه‌محوری، کاربرد علم در زندگی را به کودکان آموزش می‌دهیم، در واقع مسیر استقلال و عزت‌‌بخشی به کشور را هموار می‌کنیم.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

ایران گزینه‌های متعدد برای تشدید تنش دارد جنگ از آستانه تحمل آمریکا فراتر رفته است

سرنخ ترورش هم به کاخ سفید رسید

اعتراف وزیر خارجه آمریکا: حملات ایران ویران‌کننده و کوبنده است

مقام سابق پنتاگون: آمریکا حالا مجبور است قدرت خود را بین خلیج‌فارس و دریای سرخ تقسیم کند

اتحاد مقدس؛ سد پولادین در برابر دشمن(یادداشت روز)

آمریکا 13 میلیارد دلار پول نفت ونزوئلا را بالا کشید

۷ تصمیم عملیاتی برای تأمین برق صنایع و پایداری تولید به تصویب رسید

اعتراف رسانه آمریکایی به عبور موفق موشک‌های ایرانی از سامانه‌های پدافندی واشنگتن در منطقه

داغ میناب دوباره تازه شد؛ بقایای پیکر ۳۴ شهید دانش‌آموز در خاک آرام گرفت

690 هزار فروشگاه اقلام کالابرگ را عرضه می‌کنند