شيراز- خبرنگار كيهان:

مدیریت شهری شیراز با هدف توزیع عادلانه خدمات شهری و ایجاد فضاهای چندمنظوره برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی محلات، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام فرهنگی را در اولویت برنامه‌های اجرائی خود قرار داده است. در همین راستا، پروژه مسجد جامع حضرت صاحب‌الزمان(عج) به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی خدمات فرهنگی و مذهبی در محله سهل‌آباد، به مراحل پایانی عملیات اجرائی رسیده است.

محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز با اشاره به رویکرد محله‌محوری و محرومیت‌زدایی شورای اسلامی شهر و شهرداری و همچنین اهمیت توسعه فضاهای فرهنگی، از پیشرفت چشمگیر پروژه بزرگ فرهنگی مذهبی مسجد جامع حضرت صاحب‌الزمان(عج) در محله سهل‌آباد خبر داد و اظهار داشت: این پروژه که در زمینی به مساحت ۱۰۳۰ متر مربع و با زیربنای کلی ۲۵۰۰ متر مربع در حال اجراست، هم‌اکنون از پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی برخوردار است.

اسدی با بیان این مطلب که مدیریت شهری شیراز با نگاه ویژه به جایگاه این کلان‌شهر به عنوان سومین حرم اهل ‌بیت(ع)، اجرای پروژه‌های فرهنگی را در کنار طرح‌های کلان عمرانی دنبال می‌کند، اعلام کرد: در این راستا، طرح محله‌محوری و مسجدمحوری به عنوان راهبرد کلان در دستور کار قرار گرفته است که پروژه سهل‌آباد یکی از مصادیق بارز آن محسوب می‌شود. وی افزود: این رویکرد با هدف محرومیت‌زدایی و ایجاد عدالت در توزیع سرانه‌های فرهنگی در سطح مناطق مختلف شهر دنبال می‌شود.