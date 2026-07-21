محو اسرائیل از روی نقشه کره زمین خونخواهی رهبر شهید است
شیراز- خبرنگار كيهان:
نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز با اشاره به شباهتهای دوران کنونی با واقعه کربلا، تأکید کرد که دشمنان با وجود تمام توانافزاییها، قادر به نابودی نظام اسلامی نیستند.
آیتالله لطفالله دژکام در مراسم سوگواری شهادت حضرت رقیه(س) در مسجد الرقیه شیراز، به تحلیل شرایط سیاسی و امنیتی کشور پرداخت.
امام جمعه شیراز با اشاره به عزم دشمنان برای نابودی نظام اسلامی گفت: امروز دشمنان خدا با تمام امکانات تصمیم گرفتهاند نظام اسلامی را نابود کنند. وی با یادآوری آخرین سخنرانیهای قائد شهید امت افزود: قائد شهید ما فرمود رئیسجمهور آمریکا گفته ۴۸ سال است با ایران میجنگند و نتوانستند نظام را نابود کنند و من میخواهم این کار را انجام دهم. امام شهید ما فرمود من به این خبیث میگویم هیچ غلطی نمیتوانند بکنند و تو نیز نخواهی توانست.
دژکام تفاوت شرایط امروز با سال ۶۱ هجری را در ناحیه مردم دانست و تصریح کرد: بیش از چهار ماه از شهادت رهبر گذشته و مردم دست از مسیری که ایشان ترسیم کردهاند، برنداشتهاند.. این اتفاق درست برعکس سال ۶۱ است که مردم کوفه سکوت کردند و با بنیامیه همکاری داشتند.
امام جمعه شیراز با استناد به تفاسیر علامه طباطبایی درباره منافقان مدینه، نسبت به حضور جریانهای نفاق در جامعه هشدار داد و خطاب به دستگاه قضائی گفت: یاغی، طبق حکم شرعی، باید کشته شود. دشمن بر سر ما ریخته و کسانی که فتنه راه میاندازند، در زمان جنگ حکم یاغی دارند و باید کشته شوند.
امام جمعه شیراز با تحلیل نقش نتانیاهو در تحریک ترامپ برای حمله به ایران گفت: نتانیاهو پنهان شده و ترامپ را تحریک میکند تا به ما حمله کند و از طرفی با جوسازی به دنبال ایجاد تفرقه در ایران است. وی با لحنی قاطع خطاب به نتانیاهو تأکید کرد: کجای کار هستی؟ اگر نزدیک بیایید، همه این مردم دست به اسلحه خواهند شد و هرکس بخواهد وارد مرزهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شود را نابود کرده و به جهنم میفرستند. دژکام با نقد توهمات ترامپ و استانداردهای دوگانه حقوق بشر افزود: دنیا، دنیای زور است و منطق و حقوق بشر در آن معنایی ندارد. امضای خود ترامپ ملعون نزد خود او نیز ارزشی ندارد.
نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به انتقال رهبری پس از شهادت رهبر شهيدمان گفت: قائد شهید ما همه جهات کار را بسته و ما را آماده کرده تا امروز در خدمت فرزند گرامی ایشان، رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای(دامت ظله العالی) بایستیم و بجنگیم. آنقدر پاکیزه و مطابق قرآن و سنت اهلبیت، رهبر شهید برای ما برنامهریزی کرده که امروز در هیچ گوشهای کار نامشخص نیست.
دژکام به پیام رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب در پیام قبلی خود فرمودند «علیالاصول»؛ بسیاری نمیدانستند این یعنی چه، اما رهبر شهید اصول را برای ما توضیح داده است. اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی را در هفت اصل بیان کرده و چیزی ناگفته باقی نگذاشته است و همهچیز را توضیح داده تا آقازاده ایشان وقتی میگوید «طبق اصول»، معلوم باشد که اصول را رهبر شهید فرمودهاند و ما «علیالاصول» کار را درست پیش میبریم.
وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب افزود: تا امروز بیش از چهار ماه گذشته و همه ما باید شکرگزار باشیم که به نحوی به میدان آمدهایم که رهبر معظم خشنود است و پیام تشکر داده است.
آیتالله دژکام در پایان تأکید کرد: هدف نزدیک ما این است که اسرائیل از روی نقشه کره زمین محو شود. خونخواهی رهبر شهید همین است. انشاءالله این غده سرطانی را از بین میبریم، نوبت آمریکا میشود؛ اما همه اینها مشروط به اطاعت از ولایت است. و هرچه فرمودند، چشم. جلو رفتن از رهبر معنا ندارد، همانطور که عقب افتادن از رهبری نیز معنا ندارد. همراه باشیم تا رهبر به حضور ما دلگرم باشد و گامهای بعدی را محکمتر برداریم.