محدودیت فضای مجازی برای نوجوانان
کمیته مشترک پارلمان فرانسه با طرحی موافقت کرد که در صورت تصویب نهایی، نحوه دسترسی کاربران زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را بهطور اساسی تغییر خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، کمیته مشترک پارلمان فرانسه با طرحی موافقت کرد که دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع میکند. دولت امانوئل مکرون قصد دارد این قانون را تا آغاز سال تحصیلی جدید اجرایی کند و پلتفرمها را به اجرای سازوکارهای احراز سن ملزم سازد.
کمیته مشترک پارلمان فرانسه روز دوشنبه بر سر متن نهایی لایحه ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۵ سال از شبکههای اجتماعی به توافق رسید؛ اقدامی که یکی از مهمترین طرحهای دولت برای حفاظت از کودکان در فضای آنلاین بهشمار میرود.
براساس این لایحه، شبکههای اجتماعی باید با استفاده از سامانههای احراز سن، از ایجاد یا استفاده از حساب کاربری توسط افراد زیر ۱۵ سال جلوگیری کنند. این قانون پس از طی مراحل نهایی و دوره اطلاعرسانی به اتحادیه اروپا، میتواند از ابتدای سال تحصیلی جدید اجرایی شود.