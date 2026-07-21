کد خبر: ۳۳۴۵۵۰
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۸
افغانستان
سیل ویرانگر ۲۰ کشته برجای گذاشت
مقامهای حکومت سرپرست افغانستان اعلام کردند که سیل ناگهانی در استان «نورستان» واقع در شمالشرقی این کشور، دستکم ۲۰ کشته و ۸۰ زخمی برجای گذاشته و بیش از ۱۰۰ نفر نیز مفقود شدهاند.
به گزارش ایرنا، مسئولان محلی نورستان به خبرنگار رادیو حریت، اظهار داشتند که تاکنون ۱۵ جسد از زیر آوارها بیرون کشیده شده و ۱۰۵ تن دیگر همچنان ناپدید هستند. اداره ملی مدیریت حوادث افغانستان هم اعلام کرد که تاکنون دستکم ۲۰ نفر جان خود را از دست داده و ۸۰ نفر دیگر زخمی شدهاند اما مقامها هشدار دادهاند که با ادامه عملیات جستوجو، احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.