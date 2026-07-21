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کد خبر: ۳۳۴۵۴۹
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۸
سرویس کیهان » اخبار
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نیجریه

۶ کشته و ۳۴ مفقود بر اثر واژگونی قایق

مقامات محلی شمال نیجریه روز سه‌شنبه گفتند که پس از واژگونی یک قایق چوبی در ایالت جیگاوا در شمال نیجریه حداقل ۶ جسد پیدا شده و ۳۴ نفر ناپدید هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، لاوان شیسو، سخنگوی فرماندهی پلیس ایالت جیگاوا، گفت که غواصان محلی و سایر داوطلبان شش جسد را طی یک عملیات نجات مشترک کشف کردند. قربانیان به عنوان کشاورزان محلی و کارگران در حال بازگشت به خانه شناسایی شدند. محمد بلو سانوسی، یکی از مقامات ارشد آژانس مدیریت اضطراری ایالت جیگاوا، گفت که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که قایق مملو از بار بیش از حد حامل حدود ۴۰ نفر از جمله زنان و کودکان به طور ناگهانی واژگون شده است.

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