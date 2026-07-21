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کد خبر: ۳۳۴۵۴۸
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۸
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گویان

واژگونی کشتی مسافربری با ۲۷ کشته و ۸۳ مفقود

در پی حادثه واژگونی یک کشتی مسافربری در سواحل گویان، تعداد کشته‌ها به ۲۷ تن افزایش یافته و ده‌ها نفر همچنان مفقودند.
به گزارش ایسنا، مارک فیلیپس، نخست‌وزیر گویان روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که ۶۹ نفر از سرنشینان کشتی «ام‌وی باریما» نجات یافته‌اند و ۸۳ نفر دیگر همچنان مفقود هستند. در فهرست رسمی ثبت‌شده، شمار سرنشینان کشتی ۱۳۳ نفر قید شده بود اما فیلیپس روز دوشنبه اعلام کرد که اکنون «اطمینان» دارد ۱۷۹ نفر در کشتی حضور داشته‌اند.
به گزارش بی‌بی‌سی، ادگیل همچنین اعلام کرد که نتیجه تست اعتیاد کاپیتان و دست‌کم یکی از خدمه کشتی مثبت بوده است.

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